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Poster of Judgment at Nuremberg
8.2
Judgment at Nuremberg - Trailer
Kinoafisha Films Judgment at Nuremberg
8.2

Judgment at Nuremberg

, 1961
Judgement at Nuremberg
USA / History, Drama / 18+
Trailers
Poster of Judgment at Nuremberg
8.2
Judgment at Nuremberg - Trailer
Judgment at Nuremberg  Trailer

Synopsis

In 1948, an American court in occupied Germany tries four Nazi judges for war crimes.

Cast

Spencer Tracy
Spencer Tracy
Chief Judge Dan Haywood
Marlene Dietrich
Marlene Dietrich
Mrs. Bertholt
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Dr. Ernst Janning
Richard Widmark
Richard Widmark
Col. Tad Lawson
Judy Garland
Judy Garland
Irene Hoffman
Montgomery Clift
Rudolph Petersen
Ed Binns
Ed Binns
Werner Klemperer
Emil Hahn
Torben Meyer
Maximilian Schell
Maximilian Schell
Hans Rolfe
William Shatner
William Shatner
Capt. Harrison Byers
Kenneth MacKenna
Judge Kenneth Norris
Director Stanley Kramer
Writer Montgomery Clift, Abby Mann
Composer Ernest Gold
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 6 minutes
Production year 1961
World premiere 14 December 1961
Release date
1 October 1965 Czechia
19 December 1961 Denmark
20 December 1961 France
29 November 1963 Germany
18 December 1961 Greece
27 January 1966 Hungary
5 April 1962 Spain
18 December 1961 Sweden
19 December 1961 USA
15 November 1965 USSR
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $12,180
Production Roxlom Films Inc.
Also known as
Judgment at Nuremberg, Juicio en Nuremberg, Das Urteil von Nürnberg, Dom i Nürnberg, Dommen i Nürnberg, El juicio de Nuremberg, Jugement à Nuremberg, Нирнбершки процес, Нюрнбергский процесс, Нюрнберзький процес, ¿Vencedores o vencidos? (El juicio de Nuremberg), Der Nurnberger Prozess, Het Procès van Nuremberg, I diki tis Nyremvergis, Ítélet Nürnbergben, Julgamento em Nuremberg, Le Procès de Nuremberg, Mohakemeh dar Nurenberg, Niurnbergo procesas, Norimberský proces, Nürenberg Duruşması, Nürnbergi protsess, Nürnbergin tuomio, Nürnberq prosesi, Nyurnberg jarayoni, O Julgamento de Nuremberga, Oordeel te Neurenberg, Procesul de la Nürnberg, Sojenje v Nürnbergu, Suđenje u Nirnbergu, Sudjenje u Nürenbergu, Tòa Án Chiến Tranh, Urteil von Nürnberg, Vencedores o vencidos, Vincitori e vinti, Wyrok w Norymberdze, Yom Ha-Dean B'Nirenberg, Η δίκη της Νυρεμβέργης, Τα απόρρητα της Νυρεμβέργης, Нюрнберг процесі, Нюрнбергският процес, Суђење у Нирнбергу, 뉘른베르크의 재판, ニュールンベルグ裁判, 紐倫堡大審, 纽伦堡大审判, ¿Vencedores o vencidos?, 纽伦堡的审判, Sudjenje u Nirnbergu, Suđenje u Nürenbergu, Τα απόρρητα της Νυρεμβέργη

Film rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb
Updated 12 November 2020

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Judgment at Nuremberg - Trailer
Judgment at Nuremberg Trailer
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Quotes

[last lines]
Ernst Janning Judge Haywood... the reason I asked you to come: Those people, those millions of people... I never knew it would come to that. You *must* believe it, *You must* believe it!
Judge Dan Haywood Herr Janning, it "came to that" the *first time* you sentenced a man to death you *knew* to be innocent.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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