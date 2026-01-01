Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Gentlemen Prefer Blondes
Poster of Gentlemen Prefer Blondes
Poster of Gentlemen Prefer Blondes
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Gentlemen Prefer Blondes

Gentlemen Prefer Blondes

Gentlemen Prefer Blondes 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Showgirls Lorelei Lee and Dorothy Shaw travel to Paris, pursued by a private detective hired by the suspicious father of Lorelei's fiancé, as well as a rich, enamored old man and many other doting admirers.
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1953
World premiere 1 July 1953
Release date
1 January 1954 Brazil
13 October 1954 Denmark
24 August 2016 France
14 July 1953 Germany
1 October 1953 Great Britain
5 February 1954 Ireland G
26 August 1953 Japan G
27 December 1954 Portugal
7 March 1955 South Korea 15
15 July 1953 USA
Budget $2,260,000
Worldwide Gross $25,007
Production Twentieth Century Fox
Also known as
Gentlemen Prefer Blondes, Los caballeros las prefieren rubias, Blondinen bevorzugt, Les hommes préfèrent les blondes, Herrar föredrar blondiner, Howard Hawks' Gentlemen Prefer Blondes, Os Homens Preferem as Loiras, Domnii prefera blondele, Džentelmenai renkasi blondines, Els senyors prefereixen les rosses, Gentlemen foretrækker blondiner, Gli uomini preferiscono le bionde, Gvarim Madifim Blondiniot, Herrat pitävät vaaleaveriköistä, Herrat pitävät vaaleaverisistä, Herrer liker blonde piker, Howard Hawks'in Herrat pitävät vaaleaverisistä, Mannen verkiezen blondes, Mężczyźni wolą blondynki, Moski imajo raje plavolaske, Muskarci vise vole plavuse, Muškarci više vole plavuše, Oi andres protimoun tis xanthies, Os Homens Preferem as Louras, Páni mají radsi blondýnky, Páni mají radši blondýnky, Páni majú radsej blondínky, Páni majú radšej blondínky, Quý Cô Tóc Vàng, Sarışın bomba - Erkekler sarışınları sever, Shinshi wa burondo ga osuki, Szőkék előnyben, Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές, Джентльмени віддають перевагу блондинкам, Джентльмены предпочитают блондинок, Джентълмените предпочитат блондинки, 紳士は金髪がお好き, 紳士愛美人, 绅士爱美人
Director
Howard Hawks
Howard Hawks
Cast
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Jane Russell
Jane Russell
Charles Coburn
Charles Coburn
Elliott Reid
Elliott Reid
Tommy Noonan
Tommy Noonan
Cast and Crew
Similar films for Gentlemen Prefer Blondes
How to Marry a Millionaire 7.7
How to Marry a Millionaire (1953)
Some Like It Hot 8.2
Some Like It Hot (1959)
Niagara 7.0
Niagara (1953)
Frances Ha 6.6
Frances Ha (2012)
The Prince and the Showgirl 6.7
The Prince and the Showgirl (1957)
Monkey Business 7.6
Monkey Business (1952)
Let's Make Love 6.5
Let's Make Love (1960)
The Seven Year Itch 7.1
The Seven Year Itch (1955)
A Star Is Born 7.5
A Star Is Born (1954)
Bus Stop 6.1
Bus Stop (1956)
Some Like It Cold 5.8
Some Like It Cold (2013)
The Misfits 7.4
The Misfits (1961)

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Lorelei Lee Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? You wouldn't marry a girl just because she's pretty, but my goodness, doesn't it help?
Listen to the
soundtrack Gentlemen Prefer Blondes
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more