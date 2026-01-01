Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Funny Lady
Poster of Funny Lady
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 6.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Funny Lady

Funny Lady

Funny Lady 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Story of singer Fanny Brice's stormy relationship with showman Billy Rose.
Country USA
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 1975
World premiere 1 January 1975
Release date
15 March 1975 Russia 12+
18 September 1975 Germany 6
1 January 1975 Great Britain PG
27 June 1975 Ireland PG
16 August 1975 Japan R15+
15 March 1975 Kazakhstan
25 August 1975 Sweden
15 March 1975 USA
15 March 1975 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $39,000,000
Production Columbia Pictures, Rastar Pictures, Vista
Also known as
Funny Lady, Funny Lady - Uma Mulher Endiabrada, Naljakas daam, Paraxeni kyria, Zabawna dama, Παράξενη κυρία, Забавната лейди, Смешная леди, ファニー・レディ
Director
Herbert Ross
Herbert Ross
Cast
Barbra Streisand
Barbra Streisand
James Caan
James Caan
Omar Sharif
Omar Sharif
Roddy McDowall
Ben Vereen
Cast and Crew
Similar films for Funny Lady
Yentl 6.6
Yentl (1983)
Grease 2 5.9
Grease 2 (1982)
Funny Girl 7.4
Funny Girl (1968)
The Owl and the Pussycat 6.4
The Owl and the Pussycat (1970)
For Pete's Sake 6.2
For Pete's Sake (1974)
Funny Girl 7.3
Funny Girl (2018)
The Mirror Has Two Faces 7.2
The Mirror Has Two Faces (1996)
The Prince of Tides 6.8
The Prince of Tides (1991)
Nuts 6.7
Nuts (1987)
All Night Long 5.5
All Night Long (1981)
The Main Event 5.6
The Main Event (1979)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 4.7
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1978)

Film rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Fanny Brice [at her first meeting Billy Rose] If we hate the same people and you get your suit cleaned, it's a match.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more