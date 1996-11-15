Menu
Poster of The Mirror Has Two Faces
7.2 IMDb Rating: 6.7
The Mirror Has Two Faces

The Mirror Has Two Faces 18+
Synopsis

A shy, middle-aged professor enters into a romantic but non-physical relationship with an unlucky-in-love colleague.
Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1996
World premiere 15 November 1996
Release date
15 November 1996 Russia 12+
20 March 1997 Czechia 12+
6 February 1997 Germany
7 February 1997 Greece
7 February 1997 Italy
15 November 1996 Kazakhstan
7 February 1997 Portugal
15 November 1996 USA
15 November 1996 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $42,000,000
Worldwide Gross $41,083,864
Production TriStar Pictures, Phoenix Pictures, Barwood Films
Also known as
The Mirror Has Two Faces, El espejo tiene dos caras, El amor tiene dos caras, Liebe hat zwei Gesichter, Armastuse kaks nägu, As Duas Faces do Espelho, Aşkın iki yüzü, Chiếc gương có hai mặt, Dve tváre lásky, Dvě tváře lásky, Kærligheden har to sider, Kärlekens båda ansikten, L'amore ha due facce, Le miroir a deux visages, Leçons de séduction, Miłość ma dwie twarze, O Espelho Tem Duas Faces, O kathreftis ehei dyo prosopa, Ogledalo ima dva lica, Speilets to ansikter, Tilaa rakkaudelle, Tükröm, tükröm..., Veidrodis turi du veidus, Ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα, Два лица љубави, Огледало с две лица, У дзеркала два обличчя, У зеркала два лица, マンハッタン・ラプソディ, 双面镜, 越愛越美麗, 雙面鏡
Director
Barbra Streisand
Cast
Barbra Streisand
Jeff Bridges
Lauren Bacall
George Segal
Pierce Brosnan
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Gregory Larkin But I love the old Rose! The one with no makeup and baggy clothes who loves 'the perfect bite'! She eats carrots now, isn't that tragic?
