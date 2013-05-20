Menu
Poster of Blood Ties
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.5
11 posters
Kinoafisha Films Blood Ties

Blood Ties

Blood Ties 18+
Synopsis

Two brothers, on either side of the law, face off over organized crime in Brooklyn during the 1970s.
Blood Ties - international trailer без цензуры
Blood Ties  international trailer без цензуры
Country USA / France
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2013
Online premiere 1 May 2014
World premiere 20 May 2013
Release date
10 April 2014 Russia Top Film Distribution 16+
20 March 2014 Australia
29 October 2013 Belgium
8 September 2013 Canada
13 March 2014 Colombia
22 August 2013 Denmark
10 April 2014 Estonia
28 October 2013 France
22 September 2013 Germany
20 March 2014 Great Britain
29 October 2013 Ireland
20 May 2013 Kazakhstan
31 October 2013 Mexico
30 October 2013 Netherlands
22 August 2013 Norway
24 April 2014 Portugal
21 September 2013 Switzerland
21 March 2014 USA
20 May 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $25,500,000
Worldwide Gross $2,566,435
Production Trésor Films, Worldview Entertainment, Caneo Films
Also known as
Blood Ties, Laços de Sangue, Asinssaites, Blood Ties - La legge del sangue, Kan Bağları, Kishre'i dam, Kraujo rysiai, Krvne veze, Krvne vezi, Lazos de sangre, Legături de sânge, Liens de sang, Llaços de sang, Máu Mủ, Pokrevní pouto, Pokrvné puto, Pokrvný zväzok, Rivals, Vereside, Vérkötelék, Więzy krwi, Ο νόμος του αίματος, Крвне везе/Krvne veze, Кровні узи, Кровные узы, Кръвни връзки, マイ・ブラザー 哀しみの銃弾, 烈血風雲
Director
Cast
Clive Owen
Marion Cotillard
Cast and Crew
Film rating

7.1
14 votes
6.5 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Leon [to his son, Frank] Listen, your mother... your mother was a bitch. She was a real bitch. She beat the shit out of your brother and sister on a daily basis with whatever she had in her hand. She was a violent drunk, she was a twisted fucking slut.
Film Trailers All trailers
Blood Ties - international trailer без цензуры
Blood Ties International trailer без цензуры
Blood Ties - fragment 1
Blood Ties Fragment 1
Stills
