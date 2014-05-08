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6.3
Kinoafisha
Films
22 minutes
6.3
22 minutes
, 2013
22 minuty
Russia / Action / 18+
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Filming locations
6.3
22 minutes
Trailer
Trailer
Cast
Makar Zaporozhskiy
Denis Nikiforov
Captain Tarasov
Viktor Sukhorukov
Oukolov
Ekaterina Malikova
Olga Gurova
Gaël Kamilindi
Kalash
Olga Nikolskaya
Eebra Tooré
Amin Nour Barré, Chief of Somalian's pirates
Aleksandr Galibin
Captain Dekalin
Vladislav Dyomin
Ensign Moguyla
Ivan Porodnov
Sergeant Tikhonov
Vladislav Pogiba
Kolytch
Sergey Aprelsky
Sinelnikov
Director
Vasily Serikov
Writer
Travis Leake
,
Igor Porublyov
,
Mikhail Zubko
Composer
Ivan Uryupin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2013
Online premiere
4 February 2015
World premiere
8 May 2014
Release date
8 May 2014
Russia
Централ Партнершип
16+
8 May 2014
Belarus
8 May 2014
Kazakhstan
6 June 2014
USA
8 May 2014
Ukraine
Budget
$6,500,000
Worldwide Gross
$452,036
Production
Central Partnership
Also known as
22 minuty, 22 Minutes, 22 minutės, 22 Minuti, 22 minutit, 22 minutos, 22 Минуты, シー・サバイバー, 限時救援22分鐘
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Film rating
6.3
Rate
11
votes
5.3
IMDb
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