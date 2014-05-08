Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 22 minutes
6.3
22 minutes - Trailer
Kinoafisha Films 22 minutes
6.3

22 minutes

, 2013
22 minuty
Russia / Action / 18+
Trailers
Poster of 22 minutes
6.3
22 minutes - Trailer
22 minutes  Trailer

Cast

Makar Zaporozhskiy
Makar Zaporozhskiy
Denis Nikiforov
Denis Nikiforov
Captain Tarasov
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Oukolov
Ekaterina Malikova
Ekaterina Malikova
Olga Gurova
Gaël Kamilindi
Kalash
Olga Nikolskaya
Olga Nikolskaya
Eebra Tooré
Amin Nour Barré, Chief of Somalian's pirates
Aleksandr Galibin
Aleksandr Galibin
Captain Dekalin
Vladislav Dyomin
Ensign Moguyla
Ivan Porodnov
Sergeant Tikhonov
Vladislav Pogiba
Kolytch
Sergey Aprelsky
Sergey Aprelsky
Sinelnikov
Director Vasily Serikov
Writer Travis Leake, Igor Porublyov, Mikhail Zubko
Composer Ivan Uryupin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2013
Online premiere 4 February 2015
World premiere 8 May 2014
Release date
8 May 2014 Russia Централ Партнершип 16+
8 May 2014 Belarus
8 May 2014 Kazakhstan
6 June 2014 USA
8 May 2014 Ukraine
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $452,036
Production Central Partnership
Also known as
22 minuty, 22 Minutes, 22 minutės, 22 Minuti, 22 minutit, 22 minutos, 22 Минуты, シー・サバイバー, 限時救援22分鐘

Film rating

6.3
Rate 11 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
22 minutes - Trailer
22 minutes Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 22 minutes

72 Meters
72 Meters Adventure, Action, War, Drama
2004, Russia
7.0
American Insurrection
American Insurrection Drama
2021, USA
3.0
Shen bing te gong
Shen bing te gong Action, Sci-Fi
2021, China
6.0
American Ultra
American Ultra Comedy, Action
2015, USA
6.0
Nameless Gangster
Nameless Gangster Thriller, Crime
2011, South Korea
7.0
Antikiller
Antikiller Action
2002, Russia
6.0
Shadowboxing 2: Revenge
Shadowboxing 2: Revenge Sport, Action
2007, Russia
6.0
Brother 2
Brother 2 Action, Crime
2000, USA / Russia
8.0
Shadowboxing
Shadowboxing Action, Drama
2005, Russia
6.0
Brother
Brother Action, Drama
1997, Russia
8.0
Tanker 'Tango'
Tanker 'Tango' Thriller, Adventure, Action
2006, Russia
5.0
Shadowboxing 3: Last Round
Shadowboxing 3: Last Round Drama, Action, Adventure, Crime
2011, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more