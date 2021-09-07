Menu
Poster of Shen bing te gong
1 poster
Kinoafisha Films Shen bing te gong

Shen bing te gong

Shen bing te gong 18+
Напомним о выходе в прокат
Shen bing te gong - trailer in russian
Shen bing te gong  trailer in russian
Country China
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2021
Online premiere 7 September 2021
World premiere 7 September 2021
Release date
13 October 2022 Russia Кинологистика
29 September 2022 Kazakhstan 16+
29 September 2022 Kyrgyzstan 16+
27 July 2022 South Korea
Worldwide Gross $9,692
Production Beijing Black Rock Planet Culture Media
Also known as
Shen bing te gong, One More Shot, VR Fighter, Апгрейд. Цифровой солдат, Soldado Virtual, Virtual Fighter, Wirtualny wojownik, エッジ・オブ・トゥモロー, 虛擬特攻
Director
Tang Qiaojia
Cast
Louis Fan
Jiang Yiyi
Diego Dati
Wang Zhipeng
Cast and Crew
Similar films for Shen bing te gong
Mafia: The Game of Survival 4.1
Mafia: The Game of Survival (2015)
22 minutes 6.3
22 minutes (2013)
The Legend Is Born – Ip Man 7.1
The Legend Is Born – Ip Man (2010)

Film rating

6.3
Rate 11 votes
5.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Shen bing te gong - trailer in russian
Shen bing te gong Trailer in russian
