|7 August 2003
|Russia
|Парадиз
|16+
|13 May 2004
|Argentina
|21 August 2003
|Australia
|17 September 2003
|Belgium
|29 August 2003
|Denmark
|15
|31 October 2002
|Germany
|18 July 2003
|Great Britain
|1 August 2003
|Greece
|18 July 2003
|Ireland
|18
|19 June 2003
|Israel
|15 July 2005
|Italy
|11 December 2004
|Japan
|7 August 2003
|Kazakhstan
|18 June 2004
|Latvia
|31 October 2003
|Lithuania
|9 January 2004
|Philippines
|R-13
|10 October 2003
|Poland
|29 August 2003
|Portugal
|M/16
|25 September 2003
|Slovenia
|31 October 2003
|Spain
|18
|1 August 2003
|Turkey
|25 July 2003
|USA
|7 August 2003
|Ukraine