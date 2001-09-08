Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Buffalo Soldiers
6.8
Kinoafisha Films Buffalo Soldiers
6.8

Buffalo Soldiers

, 2001
Buffalo Soldiers
Great Britain, Germany / War, Thriller, Drama, Crime, Comedy / 18+
Poster of Buffalo Soldiers
6.8

Synopsis

A criminal subculture operates among U.S. soldiers stationed in West Germany just before the fall of the Berlin wall.

Cast

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Ray Elwood
Ed Harris
Ed Harris
Colonel Berman
Scott Glenn
Scott Glenn
Sergeant Lee
Anna Paquin
Anna Paquin
Robyn Lee
Elizabeth McGovern
Elizabeth McGovern
Mrs. Berman
Michael Pena
Michael Pena
Garcia
Léon
Stoney
Gabriel Mann
Knoll
Dean Stockwell
General Lancaster
Brian Delate
Colonel Marshall
Director Gregor Jordan
Writer Robert O'Connor, Gregor Jordan, Eric Weiss, Nora Maccoby
Composer David Holmes
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Germany
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2001
World premiere 8 September 2001
Release date
7 August 2003 Russia Парадиз 16+
13 May 2004 Argentina
21 August 2003 Australia
17 September 2003 Belgium
29 August 2003 Denmark 15
31 October 2002 Germany
18 July 2003 Great Britain
1 August 2003 Greece
18 July 2003 Ireland 18
19 June 2003 Israel
15 July 2005 Italy
11 December 2004 Japan
7 August 2003 Kazakhstan
18 June 2004 Latvia
31 October 2003 Lithuania
9 January 2004 Philippines R-13
10 October 2003 Poland
29 August 2003 Portugal M/16
25 September 2003 Slovenia
31 October 2003 Spain 18
1 August 2003 Turkey
25 July 2003 USA
7 August 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $2,300,684
Production FilmFour, Good Machine, Gorilla Entertainment
Also known as
Buffalo Soldiers, Buffalo vojnici, Acemi Askerler, Army Go Home!, Bafalo vojnici, Bifeļu kareivji, Bufalo vojnici, Buffalo Soldiers - Army Go Home!, Buhersereg, Guerreiros Buffalo, I symmoria me ta haki, Kariai, Os Polícias do Mundo, Pühvlisõdurid, Soldats sans bataille, Ukradni, čo môžeš!, Ukradni, co můžeš!, Η συμμορία με τα χακί, Пишман войници, Солдати Буффало, Солдаты Буффало, 버팔로 솔저, 戦争のはじめかた, 蠻牛戰士, Bufalo Askerleri

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Video [watching the fall of the Berlin Wall on TV] Where is the Berlin Wall, anyway?
Rothfuss It's in Berlin, you dumb fuck.
Video Yeah, I know it's in Berlin, which country is it in?
Rothfuss It's in Germany, man. Fucking... Germany. West Germany.
Squash West Germany? Well, which one are we in, then? Are we in West Germany or are we in East Germany?
Video We're in East.
Garcia We're in West Germany, you idiot.
Squash Well, what's the difference?
Garcia Fucked if I know, man.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Buffalo Soldiers

The Immigrant
The Immigrant Thriller, Detective, Romantic, Drama
2013, USA
6.0
Project Nim
Project Nim Documentary
2011, Great Britain
7.0
I'm Still Here
I'm Still Here Documentary, Musical
2010, USA
6.0
Two Lovers
Two Lovers Drama
2008, USA
7.0
The Escapist
The Escapist Thriller
2008, Great Britain / Ireland
6.0
We Own the Night
We Own the Night Crime, Drama
2007, USA
6.0
Joe Strummer: The Future Is Unwritten
Joe Strummer: The Future Is Unwritten Documentary, Drama
2007, Ireland / Great Britain
7.0
Reservation Road
Reservation Road Thriller, Drama
2007, USA
7.0
Ladder 49
Ladder 49 Thriller, Drama, Action
2004, USA
6.0
It's All About Love
It's All About Love Drama, Romantic, Thriller, Sci-Fi
2003, USA / Germany / Denmark / Sweden / Canada / France / Japan / Great Britain / Netherlands / Italy / Spain
5.0
Tigerland
Tigerland War, Drama
2000, USA / Germany
6.0
The Yards
The Yards Thriller, Romantic, Drama, Crime
2000, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more