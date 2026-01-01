Menu
Poster of Wise Guys
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 5.6
Wise Guys

Wise Guys

Wise Guys 18+
Synopsis

Harry Valentini and Moe Dickstein are both errand boys for the Mob. When they lose $250,000, they are set up to kill each other. But they run off to Atlantic City and comedy follows.
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1986
Online premiere 17 April 1986
World premiere 17 April 1986
Release date
18 April 1986 Russia 12+
18 April 1986 Kazakhstan
17 April 1986 USA
18 April 1986 Ukraine
MPAA R
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $8,475,466
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Wise Guys, Wise Guys - Zwei ausgeschlafene Jungs, Baieti destepti, Cadaveri & compari, Dos mafiosos al ataque, Dos tipos geniales, Estos sí son amigos, Les Ensorcelés, Mafia salad..., Nagyokosok, Oi exypnakides, Os Espertalhões, Pametnjakovići, Quem Tudo Quer, Tudo Perde, Smarta killar, Ważniaki, Wise Guys - 2 ausgeschlafene Jungs, Zwei Superpflaumen in der Unterwelt, Οι εξυπνάκηδες, Мошенники, Розумники, Умни момчета, 와이즈 가이스, 黑街福星
Director
Brian De Palma
Brian De Palma
Cast
Danny DeVito
Danny DeVito
Joe Piscopo
Harvey Keitel
Harvey Keitel
Ray Sharkey
Dan Hedaya
Dan Hedaya
Cast and Crew
Film rating

6.3
11 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas
Stills
