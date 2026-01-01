Country
USA
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1986
Online premiere
17 April 1986
World premiere
17 April 1986
Release date
|18 April 1986
|Russia
|
|12+
|18 April 1986
|Kazakhstan
|
|
|17 April 1986
|USA
|
|
|18 April 1986
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$13,000,000
Worldwide Gross
$8,475,466
Production
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Wise Guys, Wise Guys - Zwei ausgeschlafene Jungs, Baieti destepti, Cadaveri & compari, Dos mafiosos al ataque, Dos tipos geniales, Estos sí son amigos, Les Ensorcelés, Mafia salad..., Nagyokosok, Oi exypnakides, Os Espertalhões, Pametnjakovići, Quem Tudo Quer, Tudo Perde, Smarta killar, Ważniaki, Wise Guys - 2 ausgeschlafene Jungs, Zwei Superpflaumen in der Unterwelt, Οι εξυπνάκηδες, Мошенники, Розумники, Умни момчета, 와이즈 가이스, 黑街福星