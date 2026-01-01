ProductionColumbia Pictures, Art Linson Productions
Also known as
Casualties of War, Die Verdammten des Krieges, Pecados de guerra, Obete vojny, Oběti války, Žrtve rata, A háború áldozatai, Apoleies polemou, Corações de Aço, Corazones de hierro, Cors de ferro, De kaldte os helte, De kalte oss helter, Karo aukos, Nạn Nhân Của Chiến Tranh, Ofiary wojny, Ororile razboiului, Outrages, Savaş Günahları, Sodan arvet, Sõjakaotused, Uppgörelsen, Victimes du Vietnam, Victimile razboiului, Vittime di guerra, Απώλειες πολέμου, Военни загуби, Военные потери, Жертви війни, カジュアリティーズ, 越战创伤, 越戰創傷, Victimes du Viêt-Nam