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Poster of Casualties of War
7.6
Kinoafisha Films Casualties of War
7.6

Casualties of War

, 1989
Casualties of War
USA / War, Drama / 18+
Poster of Casualties of War
7.6

Synopsis

During the Vietnam War, a soldier finds himself the outsider of his own squad when they unnecessarily kidnap a female villager.

Cast

Michael J. Fox
Michael J. Fox
Eriksson
Sean Penn
Sean Penn
Meserve
Don Harvey
Don Harvey
Clark
John C. Reilly
John C. Reilly
Hatcher
John Leguizamo
John Leguizamo
Diaz
Thuy Thu Le
Oanh
Erik King
Brown
Jack Gwaltney
Rowan
Ving Rhames
Ving Rhames
Lt. Reilly
Dan Martin
Hawthorne
Director Brian De Palma
Writer Daniel Lang, David Rabe
Composer Ennio Morricone
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1989
World premiere 18 August 1989
Release date
18 August 1989 Russia 18+
25 January 1990 Australia
10 January 1990 France
1 February 1990 Germany
26 January 1990 Great Britain
20 September 1990 Hungary
16 February 1990 Ireland 18
1 January 1990 Italy
10 February 1990 Japan G
18 August 1989 Kazakhstan
2 February 1990 Netherlands
9 February 1990 Spain
18 August 1989 USA
18 August 1989 Ukraine
MPAA R
Budget $22,500,000
Worldwide Gross $18,671,317
Production Columbia Pictures, Art Linson Productions
Also known as
Casualties of War, Die Verdammten des Krieges, Pecados de guerra, Obete vojny, Oběti války, Žrtve rata, A háború áldozatai, Apoleies polemou, Corações de Aço, Corazones de hierro, Cors de ferro, De kaldte os helte, De kalte oss helter, Karo aukos, Nạn Nhân Của Chiến Tranh, Ofiary wojny, Ororile razboiului, Outrages, Savaş Günahları, Sodan arvet, Sõjakaotused, Uppgörelsen, Victimes du Vietnam, Victimile razboiului, Vittime di guerra, Απώλειες πολέμου, Военни загуби, Военные потери, Жертви війни, カジュアリティーズ, 越战创伤, 越戰創傷, Victimes du Viêt-Nam

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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Quotes

Eriksson Everybody's acting like we can do anything and it don't matter what we do. Maybe we gotta' be extra careful because maybe it matters more than we even know.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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