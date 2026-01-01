Menu
IMDb Rating: 5.8
Hot Pursuit

Hot Pursuit

Hot Pursuit
Country USA / Mexico
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1987
World premiere 8 May 1987
Release date
8 May 1987 Russia 12+
26 November 1987 Germany
9 May 1987 Greece
8 May 1987 Kazakhstan
8 May 1987 USA
8 May 1987 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $4,215,849
Production RKO Pictures, Interaccess Film Distribution
Also known as
Hot Pursuit, Danny, immer fünf Minuten zu spät, Persecución intensa, À la poursuite de Lori, Férias Quentíssimas, Jagten på drømmepigen, Kafti katadioxi, Le feu aux trousses, Mr. Alligator - See You Later..., Mr. Elszánt, a balfék, Persecución caliente, Persecución muy, muy caliente, Perseguição Cruel, Perseguição Escaldante, See You Later Mr. Aligator, Su e giù per i Caraibi, Szaleńczy pościg, Trassel i tropikerna, Velika potjera, Vipinää viidakossa, Καυτή καταδίωξη, Преследование по пятам, トラブル・バケーション/熱い追跡
Director
Steven Lisberger
Cast
John Cusack
John Cusack
Robert Loggia
Robert Loggia
Jerry Stiller
Ben Stiller
Ben Stiller
Keith David
Keith David
Cast and Crew
Film rating

6.3
14 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
