Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of High Rollers
Poster of High Rollers
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films High Rollers

High Rollers

Bluff storia di truffe e di imbroglioni 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

During the 1920s France, con-men Philip and Felice escape prison and join forces to swindle Philip's rich ex-wife Belle.
Country Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1976
World premiere 12 August 1976
Release date
18 February 2013 American Samoa
27 October 1976 France
12 August 1976 Germany
3 August 1978 Hungary
13 August 1976 Italy
21 December 1985 Philippines
27 November 1981 Portugal
3 January 1977 Turkey
9 September 1976 USA
MPAA PG
Production Capital Films
Also known as
Bluff storia di truffe e di imbroglioni, Bluff, The Con Artists, Блеф, The Switch, Artystyczny kant, Blefas, Bleferi, Blöf, Blöff, Bluff - Los embrollones, Der Bluffer, Der große Bluff, Det siste stikket, Dolandırıcılar Kralı, Golpe de Mestre, High Rollers, Huijarit, I pio megali blofa, Il grande bluff, Kokopäivägangsterit - eli kuinka rikastuin huijaamalla, Koncertowe oszustwo, Le bluffeur, Super-svindlarna, Supersvindlerne, The Con Man, Um Blefe de Mestre, Zwei Köpfchen und ein Knaller, Zwei Profis schlagen zu, Zwei tolle Wanzen kochen ab, Блеф: оповідка про шахрайство і дурисвітів, Блъф
Director
Sergio Corbucci
Cast
Anthony Quinn
Anthony Quinn
Adriano Celentano
Adriano Celentano
Corinne Cléry
Attilio Dottesio
Fortunato Arena
Cast and Crew
Similar films for High Rollers
Sing Sing 5.8
Sing Sing (1983)
Robbery, Roman Style 6.3
Robbery, Roman Style (1964)
Segni particolari: bellissimo 6.1
Segni particolari: bellissimo (1983)
Asso 6.8
Asso (1981)
Il Bisbetico Domato 7.7
Il Bisbetico Domato (1980)
Serafino 6.6
Serafino (1969)
Madly in Love 7.4
Madly in Love (1981)
Il burbero 6.7
Il burbero (1986)
Velvet Hands 6.9
Velvet Hands (1979)
Lunatics and Lovers 5.8
Lunatics and Lovers (1976)
Bingo Bongo 6.4
Bingo Bongo (1982)
Avenging Angelo 5.8
Avenging Angelo (2002)

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Felice 'Félix' Brianza Have you seen an angel here in evening dress? I'm looking for a girl with an angelic face.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more