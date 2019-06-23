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Aleksandra Dorokhina
Aleksandra Dorokhina
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Dorokhina
Aleksandra Dorokhina
Aleksandra Dorokhina
Date of Birth
17 April 1941
Age
78 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
23 June 2019
Actor type
Dramatic actress
,
Science-fiction heroine
,
Comedy actress
Popular Films
8.1
Kin-dza-dza!
(1986)
7.6
Your Son and Brother
(1965)
7.1
Woman's World
(1967)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Sci-Fi
Year
All
1995
1986
1967
1965
All
4
Films
4
Actress
4
6.5
A Play for a Passenger
Pesa dlya passazhira
Drama
1995, Russia
8.1
Kin-dza-dza!
Kin-dza-dza!
Sci-Fi, Drama, Comedy
1986, USSR
7.1
Woman's World
Babye tsarstvo
Drama
1967, USSR
7.6
Your Son and Brother
Vash syn i brat
Drama
1965, USSR
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