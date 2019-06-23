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Aleksandra Dorokhina Aleksandra Dorokhina
Kinoafisha Persons Aleksandra Dorokhina

Aleksandra Dorokhina

Aleksandra Dorokhina

Date of Birth
17 April 1941
Age
78 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
23 June 2019
Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, Comedy actress

Popular Films

Kin-dza-dza! 8.1
Kin-dza-dza! (1986)
Your Son and Brother 7.6
Your Son and Brother (1965)
Woman's World 7.1
Woman's World (1967)

Filmography

Genre
Year
A Play for a Passenger 6.5
A Play for a Passenger Pesa dlya passazhira
Drama 1995, Russia
Kin-dza-dza! 8.1
Kin-dza-dza! Kin-dza-dza!
Sci-Fi, Drama, Comedy 1986, USSR
Woman's World 7.1
Woman's World Babye tsarstvo
Drama 1967, USSR
Your Son and Brother 7.6
Your Son and Brother Vash syn i brat
Drama 1965, USSR
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