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Poster of Dirty Dingus Magee
5.2
Kinoafisha Films Dirty Dingus Magee
5.2

Dirty Dingus Magee

, 1970
Dirty Dingus Magee
USA / Comedy, Western / 18+
Poster of Dirty Dingus Magee
5.2

Synopsis

Dingus Magee and his old rival Hoke Birdsill take turns at being either lawman or outlaw and being rivals or partners in crime, depending of the circumstances.

Cast

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Dingus Billy Magee
George Kennedy
Herkimer 'Hoke' Birdsill
Anne Jackson
Belle Nops
Lois Nettleton
Prudence Frost
Jack Elam
John Wesley Hardin
Michele Carey
Anna Hot Water
John Dehner
Brig. Gen. George
Henry Jones
Rev. Green
Harry Carey
Charles Stuart
Paul Fix
Crazy Blanket
Director Burt Kennedy
Writer David Markson, Tom Waldman, Frank Waldman, Joseph Heller
Composer Jeff Alexander
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1970
World premiere 18 November 1970
Release date
18 November 1970 Russia 16+
9 April 1971 Germany
18 November 1970 Kazakhstan
18 November 1970 USA
18 November 1970 Ukraine
MPAA PG-13
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Dirty Dingus Magee, Duelo de pillos, Dirty Dingus, der scharfe Bandit, Balada o Dingusu Mageeju, Çıldırtan Takip, Der Schärfste aller Banditen, Die vervloekte Dunges Magee, Dingus - västern skräck, Dingus Magee, Dingus, lännen kauhu, Dingus, quello sporco individuo, Juego de niños, Kalantar-e qollabi, O epikirygmenos, O Mais Bandido dos Bandidos, O Mais Perigoso dos Homens, Paskudny Dingus Magee, Que Belo Patife!, The Ballad of Dingus Magee, Typ spod ciemnej gwiazdy, Un beau salaud, Vestens værste sjover, Грязный Дингус Маги, 大悪党 ジンギス・マギー

Film rating

5.2
Rate 12 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Sergeant Indians, sir!
Brig. Gen. George My God, we're in luck. We will make our stand here, Sergeant!
Sergeant Yes sir!
Brig. Gen. George Circle the wagons!
Sergeant We ain't got enough, sir.
Brig. Gen. George Well, then make a half moon!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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