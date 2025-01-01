Menu
Poster of The War Wagon
Poster of The War Wagon
6.9 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films The War Wagon

The War Wagon

The War Wagon 18+
Synopsis

The story of a man who was shot, robbed and imprisoned who returns to steal a large gold shipment from the man who wronged him. The gold is transported in an armored stage coach, the War Wagon.
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1967
World premiere 26 May 1967
Release date
26 January 1968 Denmark
12 June 1967 France
26 May 1967 Germany
22 December 1967 Ireland G
30 October 1967 Italy
27 May 1967 USA
Production Batjac Productions, Marvin Schwartz Productions
Also known as
The War Wagon, Die Gewaltigen, La caravane de feu, Lucha de gigantes, Asalto al carro blindado, Assalto ao Carro Blindado, Ataque al carro blindado, Borna kola, Carovana di fuoco, Comoara din diligență, delidjan-e atesh, Gigantes em Luta, Guld till El Paso, Harp vagonu, Karo furgonas, Kultaa El Pasoon, Oi akatanikitoi, Pansar-diligensen, Panser-diligencen, Rabold el az aranyat!, Tatakau horo basha, To tøffe gullgravere, Vatrena karavana, Vatreni karavan, Wóz pancerny, Οι ακατανίκητοι, Военният вагон, Военный фургон, 战车, 戦う幌馬車（1967）, 铁甲金车
Director
Burt Kennedy
Cast
John Wayne
John Wayne
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Robert Walker Jr.
Kinen Uinn
Bruce Cabot
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.8 IMDb
