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Poster of Come Blow Your Horn
6.0
Kinoafisha Films Come Blow Your Horn
6.0

Come Blow Your Horn

, 1963
Come Blow Your Horn
USA / Comedy / 18+
Poster of Come Blow Your Horn
6.0

Cast

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Alan Baker
Lee J. Cobb
Lee J. Cobb
Harry Baker
Molly Picon
Sophie Baker
Barbara Rush
Connie
Jill St. John
Peggy Dawn
Dan Blocker
Mr. Eckman
Phyllis McGuire
Mrs. Eckman
Tony Bill
Buddy Baker
Phil Arnold
Clothing Store Tailor
R.G. Brown
Party Guest
Director Bud Yorkin
Writer Neil Simon, Norman Lear
Composer Nelson Riddle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1963
World premiere 5 June 1963
Release date
5 June 1963 USA
Production Essex Productions, Paramount Pictures, Tandem Productions
Also known as
Come Blow Your Horn, Wenn mein Schlafzimmer sprechen könnte, Si mi alcoba hablase, Alle donne ci penso io, An borouse na milisi to krevvati, Bekarlık Sultanlıktır, Buddy und das süße Leben, Gallardo y calavera, Garçonnière à tempérament, Garçonniere op afbetaling, Jos vuoteeni voisi kertoa, Mulheres é Comigo, Na zene cu misliti ja, O Bem Amado, Pas på ungkarlene, Przyjdź i zadmij w róg, Slå på trumman bror, T'es plus dans la course, papa !, T'es plus dans la course, papa!, Vino să sufli în trompeta ta, Приди и протруби в свой рог, ナイスガイ ニューヨーク

Film rating

6.0
Rate 14 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Harry R. Baker [when his wife complains about his habit of entering and tossing the evening newspaper on the dining room table] It's clean, I had it boiled.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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