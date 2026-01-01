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Poster of Dead Men Don't Wear Plaid
6.9
Kinoafisha Films Dead Men Don't Wear Plaid
6.9

Dead Men Don't Wear Plaid

, 1982
Dead Men Don't Wear Plaid
USA / Comedy, Crime, Detective / 18+
Poster of Dead Men Don't Wear Plaid
6.9

Synopsis

Film noir parody with a detective uncovering a sinister plot. Characters from real noirs appear as scenes from various films are intercut.

Cast

Steve Martin
Steve Martin
Rigby Reardon
Rachel Ward
Juliet Forrest
Alan Ladd
The Exterminator
Carl Reiner
Carl Reiner
Field Marshall VonKluck
Barbara Stanwyck
Barbara Stanwyck
Leona Hastings-Forrest
Ray Milland
Sam Hastings
Ava Gardner
Ava Gardner
Kitty Collins
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Swede Anderson
Humphrey Bogart
Humphrey Bogart
Phillip Marlowe
Cary Grant
Cary Grant
Johnnie Aysgarth
Director Carl Reiner
Writer Carl Reiner, George Gipe, Steve Martin
Composer Miklós Rózsa
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1982
World premiere 21 May 1982
Release date
9 September 1982 Argentina
15 October 1982 Australia
19 July 1982 Brazil
18 May 1984 Denmark
4 March 1983 Finland
20 September 1982 France
20 August 1982 Germany
21 May 1982 Great Britain
13 January 1983 Hong Kong
27 November 1982 Italy
16 December 1985 Japan
23 December 1982 Netherlands
17 June 1983 Norway
15 April 1983 Philippines
30 December 1983 Portugal
28 October 1982 Spain
8 October 1982 Sweden
21 May 1982 USA
MPAA PG
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $18,196,170
Production Universal Pictures, Aspen Film Society
Also known as
Dead Men Don't Wear Plaid, Cliente muerto no paga, Bogart Jr., Bogart Junior, Cliente Morto Não Paga, Cliente Morto Não Paga a Conta, Dead Men Wear No Plaid, Döda män klär inte i rutigt, Døde menn kler ikke ruter, Halott férfi nem hord zakót, Halottak nem viselnek kockás öltönyt, Il mistero del cadavere scomparso, Kuollut mies ei palttoota kaipaa, Les cadavres ne portent pas de costard, Morţii nu poartă tartan, Mrtvaci ne nose karirano, Ne zaljubljuj se u klijenta, Ölü adamlar ekose giymez, Suck the Bullet, Surnud ei kanna pleedi, Three Faces of Steve, Tote tragen keine Karos, Umarli nie owijają się pledem, Umarli nie potrzebują pledu, Untitled Man, Мертві спідниць не носять, Мёртвые пледов не носят, スティーブ・マーティンの 四つ数えろ, Umarli nie owijaja sie pledem, カール・ライナー/スティーブ・マーティンの 四つ数えろ, A holtak nem koptatják ruhájukat

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.8 IMDb
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Best Comedies 

Quotes

[In Rigby's office]
Juliet Forrest If you need me, just call. You know how to dial, don't you? You just put your finger in the hole and make tiny little circles.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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