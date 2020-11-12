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Poster of My Blue Heaven
6.3
Kinoafisha Films My Blue Heaven
6.3

My Blue Heaven

, 1990
My Blue Heaven
USA / Crime, Comedy / 18+
Poster of My Blue Heaven
6.3

Synopsis

An all too uptight FBI agent must protect a larger than life mobster with a heart of gold, currently under witness protection in the suburbs.

Cast

Steve Martin
Steve Martin
Vincent 'Vinnie' Antonelli
Rick Moranis
Barney Coopersmith
Joan Cusack
Joan Cusack
Hannah Stubbs
Melanie Mayron
Crystal Rybak
Bill Irwin
Bill Irwin
Kirby
Carol Kane
Shaldeen
William Hickey
Billy Sparrow
Deborah Rush
Linda
Daniel Stern
Daniel Stern
Will Stubbs
Jesse Bradford
Jesse Bradford
Jamie
Director Herbert Ross
Writer Nora Ephron
Composer Ira Newborn
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1990
World premiere 17 August 1990
Release date
17 August 1990 Russia 0+
7 December 1990 Finland
9 January 1992 Germany
9 November 1990 Great Britain
17 August 1990 Kazakhstan
17 August 1990 USA
17 August 1990 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $23,591,472
Production Hawn / Sylbert Movie Company, Warner Bros.
Also known as
My Blue Heaven, Meu Pequeno Paraíso, Mi cielo azul, Un diablo en el paraíso, Мой голубой рай, Az én kék egem, Das Schlitzohr von der Mafia, Gangsterilähiö, Gangsteriparadiis, Gangsterparadiset, How I Taught an FBI-agent to Dance the Marengo, Hur jag lärde en FBI-agent dansa marengo, Il testimone più pazzo del mondo, Kamutanú, Kjeltring i paradis, Luilekkerland, Mano naujasis rojus, Mavi Cennetim, Mi querido mafioso, Mój raj, Moje błękitne niebo, Moje plavo nebo, Mon coin de paradis, Reo a domicilio, The Foolish Captive, Un pourri au paradis, Απίθανος Παράδεισος, Мои голубые небеса, Мої блакитні небеса, マイ・ブルー・ヘブン, 貴客光臨, Moje modre nebe

Film rating

6.3
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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