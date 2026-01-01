Cast
Trevor Howard
Colonel Statter
Cast and Crew
Director
Bernhard Wicki
Writer
Werner Jörg Lüddecke, Daniel Taradash
Composer
Jerry Goldsmith
Film details
Country
USA
Runtime
2 hours 3 minutes
Production year
1965
World premiere
24 August 1965
Release date
|17 September 1965
|Germany
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|24 August 1965
|USA
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Budget
$6,290,000
Production
Arcola Pictures, Colony Productions
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