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Poster of Morituri
7.0
Kinoafisha Films Morituri
7.0

Morituri

, 1965
Morituri
USA / Thriller, Drama, Action / 18+
Poster of Morituri
7.0

Synopsis

A war pacifist is blackmailed to pose as an SS officer and to disable the scuttling explosives on freighter carrying rubber cargo to be captured by the Allies.

Cast

Marlon Brando
Marlon Brando
Robert Crain
Yul Brynner
Yul Brynner
Captain Mueller
Janet Margolin
Esther Levy
Trevor Howard
Colonel Statter
Martin Benrath
Kruse
Hans Christian Blech
Donkeyman
Wally Cox
Dr. Ambach
Max Haufler
Branner
Rainer Penkert
Milkereit
William Redfield
William Redfield
Baldwin
Director Bernhard Wicki
Writer Werner Jörg Lüddecke, Daniel Taradash
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1965
World premiere 24 August 1965
Release date
17 September 1965 Germany
24 August 1965 USA
Budget $6,290,000
Production Arcola Pictures, Colony Productions
Also known as
Morituri, Kennwort: Morituri, Моритури, I morituri, Korkusuzlar, Misiune sinucigasa, Saboteur in volle zee, Saboteur: Code Name Morituri, Sabotören, Sabotøren, 南太平洋爆破作戦 モリツリ, Saboteur - Code Name Morituri, Kennwort Morituri, 谍舰

Film rating

7.0
Rate 12 votes
7 IMDb

Quotes

Colonel Statter [blackmailing Crain] In your case, I'm not troubled by any moral nausea.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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