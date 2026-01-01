Also known as

Wait Until Dark, Espera la oscuridad, Warte, bis es dunkel ist, Seule dans la nuit, Alliert med mørket, Așteaptă până se întunecă, Čakaj, kým sa zotmie, Čekání do tmy, Čekej do tmy, Chờ Đến Đêm Tối, Doczekać zmroku, Fanget af mørket, Gli occhi della notte, Karanlığa kadar bekle, Kuraku naru made matte, Nattens ögon, Nattensögon, Oota pimeduseni, Os Olhos da Noite, Palauk iki sutems, Perimene mehri na nyhtosei, Sola en la oscuridad, Um Clarão nas Trevas, Várj, míg sötét lesz, Wacht tot het donker wordt, Yksin pimeässä, Περίμενε μέχρι να νυχτώσει, В очакване на мрака, Дождись темноты, Дочекайся темряви, Сачекај до мрака, 奇謀妙計女福星, 暗くなるまで待って, 盲女驚魂記

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