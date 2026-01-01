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Poster of Wait Until Dark
7.8
Kinoafisha Films Wait Until Dark
7.8

Wait Until Dark

, 1967
Wait Until Dark
USA / Drama, Crime, Thriller / 18+
Poster of Wait Until Dark
7.8

Synopsis

A recently blinded woman is terrorized by a trio of thugs while they search for a heroin-stuffed doll they believe is in her apartment.

Cast

Audrey Hepburn
Audrey Hepburn
Susy Hendrix
Alan Arkin
Alan Arkin
Roat Sr.
Richard Crenna
Mike Talman
Jack Weston
Carlino
Samantha Jones
Samantha Jones
Lisa
Julie Herrod
Gloria
Robby Benson
Boy Tossing Ball
Efrem Zimbalist Jr.
Sam Hendrix
Jean Del Val
The Old Man
Mel Ferrer
French-Canadian Radio Speaker
Mel Ferrer
French-Canadian Radio Speaker
Director Terence Young
Writer Frederick Knott, Robert Carrington, Jane-Howard Hammerstein
Composer Henry Mancini
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1967
World premiere 26 October 1967
Release date
19 January 1968 Austria 12
1 January 1968 Brazil
26 October 1967 Canada 18A
31 January 1968 France
26 January 1968 Germany
12 July 1968 Great Britain
28 January 1983 Hungary
22 November 1968 Ireland 12
27 January 1968 Italy
8 May 1968 Japan
19 June 1969 Mexico
2 January 1968 Portugal
28 June 1968 South Korea
14 April 1968 Spain
26 October 1967 USA
24 August 1968 Uruguay
Budget $3,000,000
Production Warner Bros./Seven Arts
Also known as
Wait Until Dark, Espera la oscuridad, Warte, bis es dunkel ist, Seule dans la nuit, Alliert med mørket, Așteaptă până se întunecă, Čakaj, kým sa zotmie, Čekání do tmy, Čekej do tmy, Chờ Đến Đêm Tối, Doczekać zmroku, Fanget af mørket, Gli occhi della notte, Karanlığa kadar bekle, Kuraku naru made matte, Nattens ögon, Nattensögon, Oota pimeduseni, Os Olhos da Noite, Palauk iki sutems, Perimene mehri na nyhtosei, Sola en la oscuridad, Um Clarão nas Trevas, Várj, míg sötét lesz, Wacht tot het donker wordt, Yksin pimeässä, Περίμενε μέχρι να νυχτώσει, В очакване на мрака, Дождись темноты, Дочекайся темряви, Сачекај до мрака, 奇謀妙計女福星, 暗くなるまで待って, 盲女驚魂記

Film rating

7.8
Rate 12 votes
7.7 IMDb
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soundtrack Wait Until Dark

Quotes

Susy Hendrix Gloria?
Gloria Yeah?
Susy Hendrix How would you like to do something difficult and terribly dangerous?
Gloria I'd love it!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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