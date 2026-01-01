Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Great Waldo Pepper
Poster of The Great Waldo Pepper
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Great Waldo Pepper

The Great Waldo Pepper

The Great Waldo Pepper 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1975
World premiere 13 March 1975
Release date
13 March 1975 Russia 12+
13 March 1975 Germany
4 April 1975 Great Britain PG
6 June 1975 Ireland PG
13 March 1976 Japan
13 March 1975 Kazakhstan
22 October 1975 Netherlands
13 March 1975 USA
13 March 1975 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $20,642,922
Production Jennings Lang, Universal Pictures
Also known as
The Great Waldo Pepper, El carnaval de las águilas, Tollkühne Flieger, A nagy Waldo Pepper, Alle tiders vovehals, Den dristige Waldo, Didysis Voldas Peperis, Il temerario, La kermesse des aigles, Luftens eventyrer, Marele Waldo Pepper, O Grande Circo, Quando as Águias se Encontram, Suur Waldo Pepper, Suuri Waldo Pepper - hurjapäinen lentäjä, Synantisis aeton, Tid för hjältar, Velký Waldo Pepper, Veľký Waldo Pepper, Waldo Pepper Ha-Gadol, Wielki Waldo Pepper, Великий Уолдо Пеппер, Великият Уолдо Пипър, 華麗なるヒコーキ野郎, 鷲與鷹
Director
George Roy Hill
Cast
Robert Redford
Robert Redford
Bo Svenson
Bo Brundin
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Geoffrey Lewis
Cast and Crew
Similar films for The Great Waldo Pepper
The Great Gatsby 6.6
The Great Gatsby (1974)
Brubaker 7.7
Brubaker (1980)
The Candidate 7.0
The Candidate (1972)
Little Fauss and Big Halsy 5.9
Little Fauss and Big Halsy (1970)
Slaughterhouse-Five 6.8
Slaughterhouse-Five (1972)
Young Doctors in Love 5.5
Young Doctors in Love (1982)
The Electric Horseman 6.4
The Electric Horseman (1979)
The Hospital 7.2
The Hospital (1971)
Tell Them Willie Boy Is Here 6.3
Tell Them Willie Boy Is Here (1969)
The Quiller Memorandum 6.0
The Quiller Memorandum (1966)
Amphibian Man 7.1
Amphibian Man (1961)
Butch Cassidy and the Sundance Kid 7.8
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Dillhoefer Now, here's what we do. We put her up on the wing...
Duke And she'll fake being afraid...
Dillhoefer Right.
Duke And the wind will blow her clothes off!
Dillhoefer Yes! Yes!
Waldo Pepper Wait! Why would the wind blow her clothes off? When I'm wing-walking, the wind doesn't blow MY clothes off.
Dillhoefer Fool! Nobody wants to come and see YOU with YOUR clothes off!
Listen to the
soundtrack The Great Waldo Pepper
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more