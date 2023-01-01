Menu
Poster of Addams Family Values
Poster of Addams Family Values
Poster of Addams Family Values
6.7 IMDb Rating: 6.9
Kinoafisha Films Addams Family Values

Addams Family Values

Addams Family Values 18+
Synopsis

A comical Gothic horror-movie-type family tries to rescue their beloved uncle from his gold-digging new love.
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1993
Online premiere 1 January 2023
World premiere 16 April 1992
Release date
19 November 1993 Russia 12+
25 November 1993 Australia
7 April 1994 Czechia 12+
25 February 1994 Denmark
10 December 1993 Finland
22 December 1993 France
9 December 1993 Germany
10 December 1993 Great Britain
16 April 1992 Hong Kong IIA
10 December 1993 Ireland
14 January 1994 Italy
19 November 1993 Kazakhstan
17 December 1993 Mexico
13 January 1994 Netherlands
10 December 1993 Portugal
19 November 1993 Romania AP
21 December 1993 Spain
28 January 1994 Sweden
14 January 1994 Turkey
19 November 1993 USA
19 November 1993 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $47,000,000
Worldwide Gross $48,919,043
Production Paramount Pictures, Scott Rudin Productions
Also known as
Addams Family Values, Los locos Addams II, A Família Addams 2, Los locos Addams 2, Adamsu Ģimenes Dārgumi, Adamsu seimos vertybes, Adamsu šeimos vertybes, Addams Ailesi 2, Addams Family 2, Addams Family 2. - Egy kicsivel galádabb a család, Addams Family II, Addams Fjölskyldugildin, Addamsite suguvõsa 2, Addamsova rodina 2, Addamsova rodina II, Den heliga familjen Addams, Det bli'r i familien Addams, Die Addams Family in verrückter Tradition, La famiglia Addams 2, La familia Addams: La tradición continúa, Les valeurs de la famille Addams, Obitelj Addams 2, Oikogeneia Addams 2, Pri Addamsovih 2, Rodina Adamsovcov 2, Rodzina Addamsów 2, Rodzina Addamsów II, The Addams Family 2, Valorile familiei Addams, Vrijednosti obitelji Addams, Οικογένεια Άνταμς 2, Вредности породице Адамс, Моральні цінності сімейки Адамсів, Семейство Адамс 2, Ценности семейки Аддамс, Цінності сімейки Адамс, アダムス・ファミリー2, 愛登士家庭續集, 阿達一族2
Director
Barry Sonnenfeld
Barry Sonnenfeld
Cast
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Raul Julia
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Christina Ricci
Christina Ricci
