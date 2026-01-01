Cast
Elisabeth Mortensen
Girl Passenger
Cast and Crew
Writer
Lillian Hellman, Alvin Sargent
Composer
Georges Delerue
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 57 minutes
Production year
1977
World premiere
1 October 1977
Release date
|2 October 1977
|Russia
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|12+
|1 October 1977
|Great Britain
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|20 September 1979
|Hungary
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|16
|10 June 1978
|Japan
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|G
|2 October 1977
|Kazakhstan
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|28 April 1978
|Spain
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|1 October 1977
|Sweden
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|15
|2 October 1977
|USA
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|2 October 1977
|Ukraine
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MPAA
PG
Budget
$7,840,000
Worldwide Gross
$20,714,400
Production
Twentieth Century Fox
Also known as
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