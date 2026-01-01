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Poster of Julia
7.2
Kinoafisha Films Julia
7.2

Julia

, 1977
Julia
USA / Drama / 18+
Poster of Julia
7.2

Synopsis

At the behest of an old and dear friend, playwright Lillian Hellman undertakes a dangerous mission to smuggle funds into Nazi Germany.

Cast

Jane Fonda
Jane Fonda
Lillian
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
Julia
Jason Robards
Jason Robards
Hammett
Maximilian Schell
Maximilian Schell
Johann
Hal Holbrook
Hal Holbrook
Alan
Rosemary Murphy
Dottie
Meryl Streep
Meryl Streep
Anne Marie
Elisabeth Mortensen
Girl Passenger
John Glover
John Glover
Sammy
Dora Doll
Woman Passenger
Director Fred Zinnemann
Writer Lillian Hellman, Alvin Sargent
Composer Georges Delerue
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1977
World premiere 1 October 1977
Release date
2 October 1977 Russia 12+
1 October 1977 Great Britain
20 September 1979 Hungary 16
10 June 1978 Japan G
2 October 1977 Kazakhstan
28 April 1978 Spain
1 October 1977 Sweden 15
2 October 1977 USA
2 October 1977 Ukraine
MPAA PG
Budget $7,840,000
Worldwide Gross $20,714,400
Production Twentieth Century Fox
Also known as
Julia, Júlia, Джулия, Dzhuliya, Giulia, Julija, Juria, Mina minnens Julia, Muistojeni Julia, Τζούλια, जूलिया, ジュリア, 茱莉亞

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7 IMDb

Quotes

Dashiell Hammett [after reading Lillian's play] You better tear this up. It's not that it's bad, it's just not good enough, not for you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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