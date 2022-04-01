Menu
Poster of The Miser
1 poster
Kinoafisha Films The Miser

The Miser

L`avare 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1980
Online premiere 1 April 2022
World premiere 5 March 1980
Release date
5 March 1980 France
27 March 1980 Germany
10 July 1980 Netherlands
28 November 1980 Portugal
16 July 1980 Spain
13 October 1980 Sweden
6 June 1980 USA
Budget 17,000,000 FRF
Production Les Films Christian Fechner
Also known as
L'avare, The Miser, Grandiose Delusions, Lakomec, El avaro, Louis, der Geizkragen, Скупой, A fösvény, Avarul, De Vrek, Den girige, Ihnuskoi, O avarento, O megalos tsigounis, Skąpiec, Skopulis, Скупий, Скъперникът
Director
Jean Giraud
Louis de Funes
Louis de Funes
Cast
Michel Galabru
Louis de Funes
Louis de Funes
Michel Modo
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
