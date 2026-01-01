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Poster of Delusions of Grandeur
7.2
Kinoafisha Films Delusions of Grandeur
7.2

Delusions of Grandeur

, 1971
La folie des grandeurs
France, Spain, Italy, West Germany / History, Comedy / 18+
Poster of Delusions of Grandeur
7.2

Cast

Louis de Funes
Louis de Funes
Don Salluste de Bazan
Yves Montand
Yves Montand
Blaze
Alberto de Mendoza
Le Roi
Alice Sapritch
Dona Juana
Karin Schubert
La Reine
Don Jaime de Mora y Aragón
Briego, Un Grand D'Espagne
Eduardo Fajardo
Un Grand d'Espagne
Antonio Pica
Un Grand d'Espagne
Joaquín Solís
Un Grand d'Espagne
Venantino Venantini
Del Basto
Director Gérard Oury
Writer Gérard Oury, Danièle Thompson, Marcel Jullian, Victor Hugo
Composer Michel Polnareff
Cast and Crew

Film details

Country France / Spain / Italy / West Germany
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1971
World premiere 8 December 1971
Release date
18 May 1972 Argentina
18 February 1972 Belgium
31 July 1972 Denmark
21 December 1973 Finland
8 December 1971 France
1 April 1972 Germany
28 March 1974 Hong Kong
27 December 1973 Hungary
2 January 1972 Italy
19 January 1974 Japan
1 June 1974 Poland
7 December 1972 Portugal
25 April 1972 Spain
14 August 1972 Sweden
1 February 1974 Turkey
26 November 1975 USA
5 October 1972 Uruguay
MPAA PG
Budget 20,000,000 FRF
Production Gaumont International, Mars Film, Coral Films
Also known as
La folie des grandeurs, Delusions of Grandeur, Rozmary mocných, Die dummen Streiche der Reichen, Manía de grandeza, Pošetilost mocných, Мания величия, A Mania das Grandezas, Büyük soytarı, Delirios de grandeza, Det stora skrattet, Det Store Vanvid, Don Louis der Größenwahnsinnige, Dvorne spletke, Dvorske intrige, Felszarvazták Őfelségét, Hoogmoedswaanzin, Les Grands d'Espagne, Les sombres héros, Mania de Grandeza, Mania di grandezza, Mania grandorii, Mania wielkości, Posetilost mocných, Rikfolk og andre kjeltringer, Suurushullustus, To skøre sjæle, Vĩ Cuồng, Vietävän veijarit!, Η τρέλλα του μεγαλείου, Ο βασιλιάς της τρέλλας, Лудостта на величията, Манія величі, 大乱戦, O vasilias tis trellas

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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