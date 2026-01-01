ProductionGaumont International, Mars Film, Coral Films
Also known as
La folie des grandeurs, Delusions of Grandeur, Rozmary mocných, Die dummen Streiche der Reichen, Manía de grandeza, Pošetilost mocných, Мания величия, A Mania das Grandezas, Büyük soytarı, Delirios de grandeza, Det stora skrattet, Det Store Vanvid, Don Louis der Größenwahnsinnige, Dvorne spletke, Dvorske intrige, Felszarvazták Őfelségét, Hoogmoedswaanzin, Les Grands d'Espagne, Les sombres héros, Mania de Grandeza, Mania di grandezza, Mania grandorii, Mania wielkości, Posetilost mocných, Rikfolk og andre kjeltringer, Suurushullustus, To skøre sjæle, Vĩ Cuồng, Vietävän veijarit!, Η τρέλλα του μεγαλείου, Ο βασιλιάς της τρέλλας, Лудостта на величията, Манія величі, 大乱戦, O vasilias tis trellas