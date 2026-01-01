Menu
6.7 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films Chronicle of Amorous Accidents

Chronicle of Amorous Accidents

Kronika wypadkow milosnych 18+
Country Poland
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1986
World premiere 24 November 1986
Release date
25 February 1987 France
24 November 1986 Poland
26 June 1987 Sweden
Production Zespol Filmowy "Perspektywa"
Also known as
Kronika wypadków milosnych, Chronicle of Amorous Accidents, Chronicle of Love Affairs, Chronik einiger Liebesunfälle, Chronik von Liebesunfällen, Chronique des évènements amoureux, Cronaca di avvenimenti amorosi, Crônica de Acontecimentos Amorosos, Crónica de los sucesos amorosos, En beretning om ung tragisk kærlighed, En krönika om kärlek, Kronika ľúbostných nehôd, Kronika milostných nehod, Kronika wypadków miłosnych, Krønike om kjærlighetens språk, Rakkaustarinoita, Szerelmi krónika, Хроника любовных происшествий, 사랑의 연대기, 愛の記録
Director
Andrzej Wajda
Andrzej Wajda
Cast
Piotr Wawrzyńczak
Paulina Młynarska-Moritz
Cast and Crew
Similar films for Chronicle of Amorous Accidents
The Possessed 6.1
The Possessed (1988)
The Orchestra Conductor 7.2
The Orchestra Conductor (1980)
The Maids of Wilko 5.8
The Maids of Wilko (1979)
The Birch Wood 6.9
The Birch Wood (1970)
Korczak 6.5
Korczak (1990)
The Tin Drum 7.1
The Tin Drum (1979)
Camouflage 7.0
Camouflage (1977)
The Structure of Crystals 7.2
The Structure of Crystals (1969)
Sandra 7.2
Sandra (1965)
The Servant 8.1
The Servant (1963)
The Iron Horse 7.1
The Iron Horse (1924)
Everything for Sale 6.3
Everything for Sale (1969)

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
