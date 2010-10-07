Dark World
Temnyy mir
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2010
World premiere
7 October 2010
Release date
|7 October 2010
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|7 October 2010
|Belarus
|
|
|10 May 2012
|Germany
|
|
|7 October 2010
|Kazakhstan
|
|
|11 November 2010
|USA
|
|
|7 October 2010
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$16,976,423
Production
Central Partnership, Shaman Pictures
Also known as
Temnyy mir, Dark World, Dark Fantasy, Dark World: Das Tal der Hexenkönigin, Feitiço Negro, Mroczny świat, Once Again Dark World, Tume maailm, Тёмный мир