Kinoafisha Films Dark World

Dark World

Temnyy mir 18+
Dark World - trailer 2
Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2010
World premiere 7 October 2010
Release date
7 October 2010 Russia Централ Партнершип 16+
7 October 2010 Belarus
10 May 2012 Germany
7 October 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
7 October 2010 Ukraine
Worldwide Gross $16,976,423
Production Central Partnership, Shaman Pictures
Also known as
Temnyy mir, Dark World, Dark Fantasy, Dark World: Das Tal der Hexenkönigin, Feitiço Negro, Mroczny świat, Once Again Dark World, Tume maailm, Тёмный мир
Director
Anton Megerdichev
Cast
Ivan Zhidkov
Svetlana Ivanova
Elena Panova
Vladimir Nosik
Sergey Ugryumov
Cast and Crew
Film rating

5.9
Rate 23 votes
4.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3210 In the Fantasy genre  217 In the Thriller genre  671 In films of Russia  471
Film Trailers All trailers
Dark World - trailer 2
Dark World Trailer 2
Dark World - trailer
Dark World Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
