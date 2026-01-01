Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
7.6
Kinoafisha Films Belovy
7.6

Belovy

, 1992
Belovy
Russia / Documentary / 18+
7.6

Cast

Anna Fyodorovna Belova
Mikhail Fyodorovich Belov
Vasiliy Fyodorovich Belov
Sergey Fyodorovich Belov
Director Victor Kossakovsky
Writer Victor Kossakovsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 60 minutes
Production year 1992
World premiere 7 December 1992
Release date
3 January 1994 Russia 12+
3 January 1994 Kazakhstan
7 December 1992 USSR
3 January 1994 Ukraine
Production Sankt-Peterburgskaya Studiya Dokumentalnykh Filmov
Also known as
Belovy, Belovin sisarukset, Belovs, Biełowowie, Les Belov, Los Belov, The Belovs, Беловы

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Belovy

Aquarela
Aquarela Documentary
2018, Great Britain / Denmark
6.0
Hush!
Hush! Documentary
2003, Russia
7.0
An Unfinished Piece for Mechanical Piano
An Unfinished Piece for Mechanical Piano Drama
1976, USSR
7.0
The Hourglass Sanatorium
The Hourglass Sanatorium Drama, Fantasy
1973, Poland
7.0
Trial on the Road
Trial on the Road Drama, War
1971, USSR
7.0
A Long Goodbye
A Long Goodbye Drama
1971, USSR
7.0
Triumph Over Violence
Triumph Over Violence Documentary
1965, USSR
7.0
Zvenigora
Zvenigora Drama
1927, USSR
7.0
A Page of Madness
A Page of Madness Drama
1926, Japan
7.0
Gunda
Gunda Documentary
2020, Norway / USA
6.0
Demonstration
Demonstration Documentary
2013, Russia / Spain
7.0
¡Vivan las antípodas!
¡Vivan las antípodas! Documentary
2011, Germany / Argentina / Netherlands / Chile
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more