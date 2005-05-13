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Poster of Dark Horse
7.5
Kinoafisha Films Dark Horse
7.5

Dark Horse

, 2005
Voksne mennesker
Denmark, Iceland / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Poster of Dark Horse
7.5

Synopsis

A young man spurs romance and helps his friend and himself go through times and struggles of their ordinary life in Denmark.

Cast

Jakob Cedergren
Daniel
Nicolas Bro
Nicolas Bro
Morfar
Tilly Scott Pedersen
Franc
Morten Suurballe
Dommeren
Bodil Jørgensen
Gunvor
Nicolaj Kopernikus
Tejs
Anders Hove
Herluf C
Kristian Halken
Allan Simonsen
Thomas W. Gabrielsson
Thomas W. Gabrielsson
Søvnforsker Arne
Michelle Bjørn-Andersen
Dommerens kone
Director Dagur Kári
Writer Dagur Kári, Rune Schjøtt
Composer Dagur Kári, Slowblow
Cast and Crew

Film details

Country Denmark / Iceland
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
Online premiere 30 November 2005
World premiere 13 May 2005
Release date
13 May 2005 Denmark A
12 January 2006 Germany
13 May 2005 USA
Budget €1,850,000
Worldwide Gross $10,626
Production Nimbus Film, Zentropa Entertainments, Zik Zak Kvikmyndir
Also known as
Voksne mennesker, Dark Horse, Cel din urmã va fi cel dintâi, O Azarão, Sötét ló, Tutunamayanlar, Zakochani widzą słonie, Zreli ljudi, Тёмная лошадка, Тъмен кон, ダーク・ホース

Film rating

7.5
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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