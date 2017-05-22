Menu
IMDb Rating: 6.6
Happy End

Happy End

Happy End 18+
Synopsis

A drama about a family set in Calais with the European refugee crisis as the backdrop.
Country France / Germany / Austria
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2017
Online premiere 4 August 2017
World premiere 22 May 2017
Release date
13 November 2025 Russia RWV Film, Vereteno 18+
8 February 2018 Australia M
6 October 2017 Austria
25 January 2018 Belarus
28 March 2018 Denmark
9 February 2018 Estonia
4 October 2017 France
12 October 2017 Germany
1 December 2017 Great Britain
16 November 2017 Greece
21 June 2017 Hong Kong
12 October 2017 Hungary
30 November 2017 Italy
25 January 2018 Kazakhstan
21 June 2017 Netherlands 14
28 July 2018 Portugal
12 January 2018 Romania
26 October 2017 Slovakia
20 June 2019 South Korea
20 July 2018 Spain
9 February 2018 Sweden
22 December 2017 USA
15 February 2018 Ukraine
MPAA R
Budget €12,034,009
Worldwide Gross $2,610,794
Production Les Films du Losange, X-Filme Creative Pool, Wega Film
Also known as
Happy End, Final felíz, Final fericit, Laimīgas beigas, Laiminga pabaiga, Mutlu Son, Õnnelik lõpp, Sof tov, Srečen konec, Un final feliz, Хепі-енд, Хэппи-энд, Щастлив край, ハッピーエンド, 完美結局, 快乐结局
Director
Michael Haneke
Michael Haneke
Cast
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Toby Jones
Toby Jones
Mathieu Kassovitz
Mathieu Kassovitz
Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Trintignant
Franz Rogowski
Franz Rogowski
6.8
6.6 IMDb
