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Poster of The Man Who Knew Too Much
7.1
Kinoafisha Films The Man Who Knew Too Much
7.1

The Man Who Knew Too Much

, 1934
The Man Who Knew Too Much
Great Britain / Mystery, Thriller, Crime, Detective / 18+
Poster of The Man Who Knew Too Much
7.1

Synopsis

A man and his wife receive a clue to an imminent assassination attempt, only to learn that their daughter has been kidnapped to keep them quiet.

Cast

Leslie Banks
Bob Lawrence
Edna Best
Jill Lawrence
Peter Lorre
Peter Lorre
Abbott
Frank Vosper
Ramon Levine
Hugh Wakefield
Clive
Nova Pilbeam
Betty Lawrence
Pierre Fresnay
Louis Bernard
Cicely Oates
Nurse Agnes
D.A. Clarke-Smith
Binstead
George Curzon
Gibson
Director Alfred Hitchcock
Writer Emlyn Williams, Charles Bennett, D.B. Wyndham-Lewis, Edwin Greenwood, A.R. Rawlinson
Composer Arthur Benjamin
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1934
World premiere 1 December 1934
Release date
1 January 1984 Australia
1 January 1935 Brazil
1 March 1935 France
4 February 1935 Great Britain
1 December 1934 Greece
17 December 1935 Japan G
10 July 2010 Kazakhstan
1 November 1956 Portugal
1 June 1942 Spain
15 April 1935 USA
Budget 40,000 GBP
Worldwide Gross $247
Production Gaumont British Picture Corporation
Also known as
The Man Who Knew Too Much, El hombre que sabía demasiado, L'homme qui en savait trop, A férfi, aki túl sokat tudott, Covek koji je suvise znao, Człowiek, który wiedział za dużo, De man die te veel wist, Der Mann, der zuviel wußte, Ha-Ish sh'Yada Yoter Me'dye, L'home que sabia massa, L'uomo che sapeva troppo, Manden der vidste for meget, Mannen som visste for meget, Mannen som visste för mycket, Mardi ke ziad midanest, Mies joka tiesi liikaa, Mož, ki je preveč vedel, O anthropos pou ixere polla, O Homem que Sabia Demais, O Homem Que Sabia Demasiado, Žmogus, kuris per daug žinojo, Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά, Людина, що знала надто багато, Человек, который слишком много знал, Човекът, който знаеше твърде много, 擒凶記, 暗殺者の家

Film rating

7.1
Rate 21 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1777 In the Mystery genre  44 In the Thriller genre  329 In the Crime genre  150 In the Detective genre  41 In films of Great Britain  148 In films of 1934  10
Updated 1 September 2021

Quotes

Abbott Tell her they may soon be leaving us. Leaving us for a long, long journey. How is it that Shakespeare says? "From which no traveler returns." Great poet.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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