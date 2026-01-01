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Poster of Cat People
7.2
Kinoafisha Films Cat People
7.2

Cat People

, 1942
Cat People
USA / Horror, Thriller / 18+
Poster of Cat People
7.2

Cast

Simone Simon
Irena Dubrovna Reed
Kent Smith
Oliver Reed
Tom Conway
Dr. Louis Judd
Jane Randolph
Alice Moore
Jack Holt
The Commodore
Henrietta Burnside
Sue Ellen
Alec Craig
Zookeeper
Eddie Dew
Street Policeman
Elizabeth Dunne
Mrs. Plunkett
Dynamite
The Panther
Director Jacques Tourneur
Writer DeWitt Bodeen
Composer Roy Webb
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 1942
World premiere 5 December 1942
Release date
5 December 1942 Canada 14A
1 July 1970 France U
1 April 1943 Great Britain
30 May 1949 Italy
19 March 1943 Mexico
3 September 1943 Portugal
19 May 1947 Spain
23 August 1943 Sweden
25 December 1942 USA NR
Budget $134,000
Production RKO Radio Pictures
Also known as
Cat People, La marca de la pantera, La mujer pantera, Rovdjurskvinnan, A Pantera, De kat menschen, De kat mensen, Het geheim van de katmensen, Il bacio della pantera, Il figlio della notte, Katzenmenschen, Kissaihmiset, Kissaihmisiä, Kočičí lidé, La dona pantera, La féline, La femme panthère, Ljudi-mačke, Ludzie-koty, Macskaemberek, Sangue de Pantera, The Cat People, To fili tis magissas, Οι άνθρωποι-γάτες, Το φιλί της μάγισσας, Кошачье племя, Люди-кішки, Люди-кошки, Хората-котки, キャット・ピープル（1942）, 豹人, Kedi Kız, Люди-коти

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
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