Poster of House on Haunted Hill
Rating
6.8 IMDb Rating: 6.7
2 posters
Kinoafisha Films House on Haunted Hill

House on Haunted Hill

House on Haunted Hill 18+
Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1959
Online premiere 20 June 2007
World premiere 1 January 1959
Release date
1 January 1959 Australia M
1 January 1959 Austria 12
11 January 1960 Denmark
17 February 1959 Estonia
11 May 1960 France
27 October 1959 Germany
1 September 1959 Great Britain
9 January 1960 Italy
18 August 1959 Japan
17 July 1959 Netherlands
1 January 1960 Norway
29 April 1963 Sweden
17 February 1959 USA
Budget $200,000
Production Allied Artists Pictures, William Castle Productions
Also known as
House on Haunted Hill, Das Haus auf dem Geisterhügel, Die 7 Särge des Dr. Horror, La casa de la colina embrujada, Mansión siniestra, A Casa Assombrada, A Casa dos Maus Espíritos, A Casa Mal Assombrada, Dom na Nawiedzonym Wzgórzu, Dom na Przeklętym Wzgórzu, Dům hrůzy, Dům na strašidelném návrší, Ház a Kísértet-hegyen, Het spookhuis op de heuvel, Jigoku e tsuzuku heya, Kuća na ukletom brdu, La casa dei fantasmi, La Maison de tous les mystères, La mansión de los horrores, La mansión siniestra, La nuit de tous les mystères, Le Manoir hanté, Maja kummituste künkal, Mansión diabólica, Natt i spökhuset, O pyrgos ton fantasmaton, Prețul groazei, Skriet vid midnatt, Spøgelseshuset, Spøkelseshuset, The House on Haunted Hill, Yö kummitustalossa, Ο πύργος των φαντασμάτων, Будинок на проклятому пагорбі, Дом ночных призраков, 地獄へつづく部屋, 迷魂樓
Director
William Castle
Cast
Vincent Price
Richard Long
Alan Marshal
Carol Ohmart
Carolyn Craig
Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
