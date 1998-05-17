Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Dreamlife of Angels
Poster of The Dreamlife of Angels
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Dreamlife of Angels

The Dreamlife of Angels

La Vie rêvée des anges 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1998
World premiere 17 May 1998
Release date
11 November 1999 Czechia 15+
16 October 1998 France
6 November 1998 Italy
29 May 1999 South Korea 18
2 April 1999 USA
MPAA R
Worldwide Gross $1,726,567
Production Diaphana Production, Les Productions Bagheera, France 3 Cinéma
Also known as
La vie rêvée des anges, La vida soñada de los ángeles, The Dreamlife of Angels, Englenes drømmeliv, A Vida Sonhada dos Anjos, Änglars drömliv, Élet, amiről az angyalok álmodnak, Enkelten unelmaelämä, Îngeri cazuti, La vita sognata degli angeli, Liebe das Leben, Meleklerin düş yaşamı, The Daydreams of Angels, Wyśnione życie aniołów, Život iz anđeoskih snova, Η ονειρεμένη ζωή των αγγέλων, Воображаемая жизнь ангелов, 天使が見た夢
Director
Erick Zonca
Erick Zonca
Cast
Natacha Régnier
Grégoire Colin
Grégoire Colin
Patrick Mercado
Élodie Bouchez
Élodie Bouchez
Cast and Crew
Similar films for The Dreamlife of Angels
Julia 7.0
Julia (2007)
Rocket Science 6.6
Rocket Science (2007)
Too Beautiful for You 6.9
Too Beautiful for You (1989)
Life Is a Long Quiet River 6.9
Life Is a Long Quiet River (1988)
Notre histoire 6.5
Notre histoire (1984)
The Meetings of Anna 7.3
The Meetings of Anna (1978)
Après Lui 5.8
Après Lui (2007)
That Day 6.4
That Day (2007)
Beau Travail 7.4
Beau Travail (1999)
Si le vent tombe 6.4
Si le vent tombe (2020)
The Son of Joseph 6.5
The Son of Joseph (2016)
Bastards 5.4
Bastards (2013)

Film rating

7.4
Rate 14 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more