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Erick Zonca
Erick Zonca
Kinoafisha
Persons
Erick Zonca
Erick Zonca
Erick Zonca
Date of Birth
10 September 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director
Popular Films
7.4
The Dreamlife of Angels
(1998)
7.0
Julia
(2007)
6.3
Black Tide
(2018)
Filmography
6.3
Black Tide
Fleuve noir
Thriller
2018, France / Belgium
Watch trailer
7
Julia
Julia
Thriller
2007, France
Watch trailer
7.4
The Dreamlife of Angels
La Vie rêvée des anges
Drama
1998, France
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