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Poster of Sholay
8.1
Kinoafisha Films Sholay
8.1

Sholay

, 1975
Sholay
India / Action, Comedy, Romantic, Musical, Adventure, Thriller / 18+
Poster of Sholay
8.1

Synopsis

After his family is murdered by a notorious and ruthless bandit, a former police officer enlists the services of two outlaws to capture the bandit.

Cast

Dharmendra
Dharmendra
Veeru
Sanjeev Kumar
Thakur Baldev Singh
Hema Malini
Hema Malini
Basanti
Amitabh Bachchan
Amitabh Bachchan
Jai
Dzhaya Bhaduri
Amjad Khan
Gabbar Singh
Leela Mishra
Mausie
Jaya Bachchan
Radha
A.K. Hangal
Imaam Saheb
Satyen Kappu
Ramlal
Iftekhar
Narmalaji (Radha's father)
Director Ramesh Sippy
Writer Javed Akhtar, Salim Khan
Composer Rahul Dev Burman
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 42 minutes
Production year 1975
Online premiere 8 December 2021
World premiere 15 August 1975
Release date
12 December 2025 Australia
12 December 2025 Bahrain
15 September 1975 Brazil
12 December 2025 Canada
12 December 2025 Denmark
12 December 2025 Fiji
30 November 2005 France
12 December 2025 Great Britain
15 August 1975 India
12 December 2025 Ireland
12 December 2025 Israel
12 December 2025 Nepal
12 December 2025 Netherlands
12 December 2025 Norway
12 December 2025 Oman
17 April 2015 Pakistan
12 December 2025 Singapore
12 December 2025 South Africa
12 December 2025 UAE 18TC
12 December 2025 USA
Production NH Studioz, Sippy Films
Also known as
Sholay, Vetar, plamen i bes, Veter, plamen in bes, Alsho'leh, Cinder, Cinzas, Embers, Flames, Flames of the Sun, Fogo Real, Lángnyelvek, Lege si razbunare, Sho'le, Sholay 3D, Месть и закон, Помста і закон, शोले, 炎, İntiqam və Qanun, Sholay: The Final Cut, 复仇的火焰

Film rating

8.1
Rate 12 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Sholay
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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