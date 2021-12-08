Cast
Sanjeev Kumar
Thakur Baldev Singh
Iftekhar
Narmalaji (Radha's father)
Writer
Javed Akhtar, Salim Khan
Composer
Rahul Dev Burman Cast and Crew
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 42 minutes
Production year
1975
Online premiere
8 December 2021
World premiere
15 August 1975
Release date
12 December 2025
Australia
12 December 2025
Bahrain
15 September 1975
Brazil
12 December 2025
Canada
12 December 2025
Denmark
12 December 2025
Fiji
30 November 2005
France
12 December 2025
Great Britain
15 August 1975
India
12 December 2025
Ireland
12 December 2025
Israel
12 December 2025
Nepal
12 December 2025
Netherlands
12 December 2025
Norway
12 December 2025
Oman
17 April 2015
Pakistan
12 December 2025
Singapore
12 December 2025
South Africa
12 December 2025
UAE
18TC
12 December 2025
USA
Production
NH Studioz, Sippy Films
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