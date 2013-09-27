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Poster of Queen
8.1
Kinoafisha Films Queen
8.1

Queen

, 2013
Queen
India / Adventure, Comedy, Drama / 18+
Poster of Queen
8.1

Synopsis

A Delhi girl from a traditional family sets out on a solo honeymoon after her marriage gets cancelled.

Cast

Kangana Ranaut
Rani (Queen)
Rajkummar Rao
Vijay
Lisa Haydon
Vijayalakshmi
Mish Boyko
Jeffrey Ho
Taka
Marco Canadea
Marcello
Guithob Joseph
Tim
Yogendra Tiku
Rani's father
Alka Badola Kaushal
Rani's mother
Tripta Lakhanpal
Rani's grandmother
Chinmay Chandraunshuh
Bada Chintu
Director Vikas Bahl
Writer Anvita Dutt, Vikas Bahl, Chaitally Parmar, Parveez Shaikh
Composer Rupesh Kumar Ram, Amit Trivedi
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 2013
Online premiere 7 March 2014
World premiere 27 September 2013
Release date
23 September 2015 France
7 March 2014 Great Britain
7 March 2014 India
Budget 120,000,000 INR
Worldwide Gross $502,391
Production Viacom18 Motion Pictures, New Amsterdam Film Company, Phantom Films
Also known as
Queen, Королева, Királynő, Nu Hoang An Do, クイーン　旅立つわたしのハネムーン, 女王旅途, 小失戀大漫遊

Film rating

8.1
Rate 12 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Queen
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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