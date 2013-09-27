Cast
Kangana Ranaut
Rani (Queen)
Lisa Haydon
Vijayalakshmi
Yogendra Tiku
Rani's father
Alka Badola Kaushal
Rani's mother
Tripta Lakhanpal
Rani's grandmother
Cast and Crew
Director
Vikas Bahl
Writer
Anvita Dutt, Vikas Bahl, Chaitally Parmar, Parveez Shaikh
Composer
Rupesh Kumar Ram, Amit Trivedi
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 26 minutes
Production year
2013
Online premiere
7 March 2014
World premiere
27 September 2013
Release date
|23 September 2015
|France
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|7 March 2014
|Great Britain
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|7 March 2014
|India
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Budget
120,000,000 INR
Worldwide Gross
$502,391
Production
Viacom18 Motion Pictures, New Amsterdam Film Company, Phantom Films
Also known as
Queen, Королева, Királynő, Nu Hoang An Do, クイーン 旅立つわたしのハネムーン, 女王旅途, 小失戀大漫遊