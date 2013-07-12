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Poster of Bhaag Milkha Bhaag
8.2
Kinoafisha Films Bhaag Milkha Bhaag
8.2

Bhaag Milkha Bhaag

, 2013
Bhaag Milkha Bhaag
India / Biography, Drama, History, Sport / 18+
Poster of Bhaag Milkha Bhaag
8.2

Synopsis

The truth behind the ascension of Milkha "The Flying Sikh" Singh who was scarred because of the India-Pakistan partition.

Cast

Farhan Akhtar
Farhan Akhtar
Milkha Singh
Sonam K Ahuja
Biro
Pavan Malhotra
Gurudev Singh (Milkha's Coach)
Art Malik
Art Malik
Sampuran Singh (Milkha Singh's father)
Chinmay Chandraunshuh
Kousi Orfahli
Ameer Singh (cousin of Milkha Singh)
Deepak Singh Rawat
Chander (Friend of Milkha Singh)
Japtej Singh
Milkha Singh (Childhood)
Divya Dutta
Isri Kaur (Milkha's elder sister)
Yograj Singh
Ranveer Singh (Indian Coach)
Saurabh Agnihotri
Meeru
Director Rakeysh Omprakash Mehra
Writer Prasoon Joshi
Composer Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani, Shankar-Ehsaan-Loy
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 3 hours 6 minutes
Production year 2013
World premiere 12 July 2013
Release date
12 July 2013 India
Budget 410,000,000 INR
Worldwide Gross $17,551,296
Production Rakeysh Omprakash Mehra Pictures, Viacom18 Motion Pictures
Also known as
Bhaag Milkha Bhaag, Aleargă, Milkha, aleargă!, B.M.B, Corra, Milkha, Corra, Corre, Milkha, Corre, Der Lauf seines Lebens: The Flying Sikh, Run Milkha Run, Беги, Милка, беги!, Біжи, Мілха, біжи!, ミルカ, 灵魂奔跑者, 靈魂奔跑者, Der Lauf seines Lebens - The Flying Sikh

Film rating

8.2
Rate 13 votes
8.2 IMDb
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soundtrack Bhaag Milkha Bhaag
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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