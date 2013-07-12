Cast
Art Malik
Sampuran Singh (Milkha Singh's father)
Kousi Orfahli
Ameer Singh (cousin of Milkha Singh)
Deepak Singh Rawat
Chander (Friend of Milkha Singh)
Japtej Singh
Milkha Singh (Childhood)
Yograj Singh
Ranveer Singh (Indian Coach)
Cast and Crew
Writer
Prasoon Joshi
Composer
Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani, Shankar-Ehsaan-Loy
Film details
Country
India
Runtime
3 hours 6 minutes
Production year
2013
World premiere
12 July 2013
Budget
410,000,000 INR
Worldwide Gross
$17,551,296
Production
Rakeysh Omprakash Mehra Pictures, Viacom18 Motion Pictures
Also known as
Bhaag Milkha Bhaag, Aleargă, Milkha, aleargă!, B.M.B, Corra, Milkha, Corra, Corre, Milkha, Corre, Der Lauf seines Lebens: The Flying Sikh, Run Milkha Run, Беги, Милка, беги!, Біжи, Мілха, біжи!, ミルカ, 灵魂奔跑者, 靈魂奔跑者, Der Lauf seines Lebens - The Flying Sikh