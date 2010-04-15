Cast
Andrey Peshekhodko
Kriminalist 2
Cast and Crew
Composer
Valentin Vasenkov
Film details
Country
Germany / Russia
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2010
Online premiere
4 December 2013
World premiere
15 April 2010
Release date
|15 April 2010
|Russia
| Наше кино
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|15 April 2010
|Belarus
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|15 April 2010
|Kazakhstan
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|18 January 2016
|USA
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|15 April 2010
|Ukraine
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Worldwide Gross
$132,405
Production
CTB Film Company, Star Media, Kaskad Films
Also known as
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