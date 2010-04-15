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Poster of The Weather Station
6.8
The Weather Station - Trailer
Kinoafisha Films The Weather Station
6.8

The Weather Station

, 2010
Pryachsya!
Germany, Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Weather Station
6.8
The Weather Station - Trailer
The Weather Station  Trailer

Cast

Sergei Garmash
Sergei Garmash
Drozdov
Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Andrey
Pyotr Logachev
Pyotr Logachev
Romash
Anton Shagin
Anton Shagin
Slava
Marina Aleksandrova
Marina Aleksandrova
Irina
Vladimir Gusev
Ivanov
Sergey Yushkevich
Sergey Yushkevich
Vadim
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Sergey
Kirill Burdikhin
Kriminalist 1
Andrey Peshekhodko
Kriminalist 2
Director Johnny O'Reilly
Writer Aleksey Kolmogorov
Composer Valentin Vasenkov
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2010
Online premiere 4 December 2013
World premiere 15 April 2010
Release date
15 April 2010 Russia Наше кино
15 April 2010 Belarus
15 April 2010 Kazakhstan
18 January 2016 USA
15 April 2010 Ukraine
Worldwide Gross $132,405
Production CTB Film Company, Star Media, Kaskad Films
Also known as
Pryachsya, The Weather Station, Good Weather, Hide, O stathmos, Прячься, Хорошая погода, ホワイト・アウト フローズン・リベンジ, Pryachsya!

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6 IMDb
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