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Poster of Moscow Never Sleeps
4.9
Moscow Never Sleeps - Trailer
Kinoafisha Films Moscow Never Sleeps
4.9

Moscow Never Sleeps

, 2015
Moscow Never Sleeps
Russia, Ireland / Family, Drama / 18+
Trailers
Poster of Moscow Never Sleeps
4.9
Moscow Never Sleeps - Trailer
Moscow Never Sleeps  Trailer

Cast

Evgeniya Brik
Evgeniya Brik
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Anton
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Alyona Babenko
Alyona Babenko
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Valeriy
Lyubov Aksyonova
Lyubov Aksyonova
Oleg Dolin
Oleg Dolin
Yana Popova
Natalya Varnakova
Anaesthetist
Sofya Resnyanskaya
Sofya Resnyanskaya
Masha
Tamara Spiricheva
Vera
Director Johnny O'Reilly
Writer Johnny O'Reilly
Composer Roman Litvinov
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Ireland
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2015
World premiere 3 September 2015
Release date
3 September 2015 Russia Экспонента 16+
3 September 2015 Belarus
1 May 2019 Great Britain
3 September 2015 Kazakhstan
3 September 2015 Ukraine
Budget $3,700,000
Worldwide Gross $38,004
Production Snapshot Productions, Snapshot Films, Blinder Films
Also known as
Moscow Never Sleeps, Moscou Nunca Dorme, Moskva nikogda ne spit - Moskau schläft nie, Moskwa nigdy nie śpi, Москва никогда не спит, Moskva Nikogda ne Spit

Film rating

4.9
Rate 12 votes
5.5 IMDb
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Moscow Never Sleeps - Trailer
Moscow Never Sleeps Trailer
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