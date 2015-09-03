Film details
Country
Russia / Ireland
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2015
World premiere
3 September 2015
Release date
|3 September 2015
|Russia
| Экспонента
|16+
|3 September 2015
|Belarus
|
|
|1 May 2019
|Great Britain
|
|
|3 September 2015
|Kazakhstan
|
|
|3 September 2015
|Ukraine
|
|
Budget
$3,700,000
Worldwide Gross
$38,004
Production
Snapshot Productions, Snapshot Films, Blinder Films
Also known as
Moscow Never Sleeps, Moscou Nunca Dorme, Moskva nikogda ne spit - Moskau schläft nie, Moskwa nigdy nie śpi, Москва никогда не спит, Moskva Nikogda ne Spit