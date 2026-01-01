Menu
Aleksey Kolmogorov
Aleksey Kolmogorov
Aleksey Kolmogorov
Aleksey Kolmogorov
Aleksey Kolmogorov
Date of Birth
30 May 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Writer, Director
Popular Films
8.0
Tajny gospozhi Kirsanovoj
(2018)
7.8
Detective Anna
(2016)
7.2
Nachalnik razvedki
(2022)
Filmography
All
22
Films
9
TV Shows
13
Writer
12
Director
11
Vinovnica
Romantic
2026, Russia
Molodaya
Romantic
2025, Russia
6.8
Krasnyy shelk
Krasnyy shelk
Detective, Action
2025, Russia
Guantanamera
Guantanamera
Adventure, Action
2025, Russia / Cuba
Watch trailer
Goryashchij tur
Drama, Thriller
2024, Russia
Anna i tayny proshlogo
Detective
2022, Russia
Anna i tayna nochi
Detective
2022, Russia
Anna i tayna yadov
Detective
2022, Russia
7.2
Nachalnik razvedki
History, Drama, Biography, Detective
2022, Russia
6.5
Plakat nelzya
Thriller, Drama
2022, Russia
6.4
Plakat nelzya
Plakat nelzya
Thriller, Drama
2020, Russia
Advokat Ardashev
Detective
2019, Russia
8
Tajny gospozhi Kirsanovoj
Drama, Detective
2018, Russia
4.7
Starushki v begah
Drama, Comedy
2018, Russia
7.8
Detective Anna
Detective, Romantic
2016, Russia/Ukraine
Zoloto Glorii
Adventure, Fantasy
2014, Russia/Cuba
6.4
Speshite lubit
Speshite lubit
Romantic
2014, Russia
6.8
The Weather Station
Pryachsya!
Thriller
2010, Germany / Russia
6.8
Svyaz vremyon
Svyaz vremyon
War, Drama
2010, Russia
3.8
Noch boytsa
Noch boytsa
Thriller
2009, Russia
5.2
Foto moey devushki
Foto moey devushki
Romantic
2008, Ukraine / Russia
4.9
32 dekabrya
32 dekabrya
Comedy
2004, Russia
