Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksey Kolmogorov Aleksey Kolmogorov
Kinoafisha Persons Aleksey Kolmogorov

Aleksey Kolmogorov

Aleksey Kolmogorov

Date of Birth
30 May 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Writer, Director

Popular Films

Tajny gospozhi Kirsanovoj 8.0
Tajny gospozhi Kirsanovoj (2018)
Detective Anna 7.8
Detective Anna (2016)
Nachalnik razvedki 7.2
Nachalnik razvedki (2022)

Filmography

Genre
Year
Vinovnica
Vinovnica
Romantic 2026, Russia
Molodaya
Molodaya
Romantic 2025, Russia
Krasnyy shelk 6.8
Krasnyy shelk Krasnyy shelk
Detective, Action 2025, Russia
Watch trailer
Guantanamera
Guantanamera Guantanamera
Adventure, Action 2025, Russia / Cuba
Watch trailer
Tickets
Goryashchij tur
Goryashchij tur
Drama, Thriller 2024, Russia
Anna i tayny proshlogo
Anna i tayny proshlogo
Detective 2022, Russia
Anna i tayna nochi
Anna i tayna nochi
Detective 2022, Russia
Anna i tayna yadov
Anna i tayna yadov
Detective 2022, Russia
Nachalnik razvedki 7.2
Nachalnik razvedki
History, Drama, Biography, Detective 2022, Russia
Plakat nelzya 6.5
Plakat nelzya
Thriller, Drama 2022, Russia
Plakat nelzya 6.4
Plakat nelzya Plakat nelzya
Thriller, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Advokat Ardashev
Advokat Ardashev
Detective 2019, Russia
Tajny gospozhi Kirsanovoj 8
Tajny gospozhi Kirsanovoj
Drama, Detective 2018, Russia
Starushki v begah 4.7
Starushki v begah
Drama, Comedy 2018, Russia
Detective Anna 7.8
Detective Anna
Detective, Romantic 2016, Russia/Ukraine
Zoloto Glorii
Zoloto Glorii
Adventure, Fantasy 2014, Russia/Cuba
Speshite lubit 6.4
Speshite lubit Speshite lubit
Romantic 2014, Russia
The Weather Station 6.8
The Weather Station Pryachsya!
Thriller 2010, Germany / Russia
Watch trailer
Svyaz vremyon 6.8
Svyaz vremyon Svyaz vremyon
War, Drama 2010, Russia
Noch boytsa 3.8
Noch boytsa Noch boytsa
Thriller 2009, Russia
Watch trailer
5.2
Foto moey devushki Foto moey devushki
Romantic 2008, Ukraine / Russia
32 dekabrya 4.9
32 dekabrya 32 dekabrya
Comedy 2004, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more