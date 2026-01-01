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Poster of The New Adventures of the Elusive Avengers
7.4
Kinoafisha Films The New Adventures of the Elusive Avengers
7.4

The New Adventures of the Elusive Avengers

, 1968
Novye priklyucheniya neulovimykh
USSR / Adventure, Action / 18+
Poster of The New Adventures of the Elusive Avengers
7.4

Cast

Viktor Kosykh
Viktor Kosykh
Dan'ka Shchus
Mikhail Metyolkin
Mikhail Metyolkin
Valerka, gimnazist
Vasya Vasilyev
Vasya Vasilyev
Yashka-tsygan
Valentina Kurdyukova
Valentina Kurdyukova
Ksanka Shchus
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Shtabs-kapitan Pyotr Ovechkin
Boris Sichkin
Boris Sichkin
Buba Kastorskiy
Yefim Kopelyan
Yefim Kopelyan
ataman Burmash
Arkadi Tolbuzin
polkovnik Leopold Kudasov
Vladimir Ivashov
Vladimir Ivashov
poruchik Perov, adyutant Kudasova
Konstantin Sorokin
Konstantin Sorokin
Medofiy Kuzmich
Director Edmond Keosayan
Writer Edmond Keosayan, Artur Makarov
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1968
World premiere 4 November 1968
Release date
18 July 1969 Germany
9 July 1970 Hungary
4 November 1968 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Novye priklyucheniya neulovimykh, A bosszúállók újabb kalandjai, As Novas Aventuras dos Vingadores Invisíveis, Die neuen Abenteuer der geheimnisvollen Rächer, Naujieji nesugaunamųjų nuotykiai, New Adventures of the Elusives, Noile aventuri ale Răzbunătorilor, Nowe przygody nieuchwytnych, Tabamatud tasujad 2, Tavoittamattomien kostajien uudet seikkailut, Новите приключения на неуловимите отмъстители, Новые приключения неуловимых, クリミヤの若きパルチザン, 小悪魔たちの大冒険, Neue Abenteuer der geheimnisvollen Rächer, Những cuộc phiêu lưu mới của những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, Las nuevas aventuras de los vengadores escurridizos, Անորսալիների նոր արկածները, Les Nouvelles Aventures des insaisissables, Нові пригоди невловимих

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.1 IMDb
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