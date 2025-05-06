8.1Osobennosti natsionalnoy okhoty
Peculiarities of the National Hunt, 1995
Russia / Comedy / 18+
Cast
Sergei Kupriianov
Kachalov
Igor Dobryakov
Nobleman
Yury Makusinsky
Hunter
Director Aleksandr Rogozhkin
Writer Aleksandr Rogozhkin
Composer Vladimir Panchenko
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1995
World premiere 15 June 1995
Release date
|15 June 1995
|Russia
|16+
|16 January 1997
|Czechia
|12+
|8 September 1995
|Kazakhstan
|8 September 1995
|Ukraine
Production Lenfilm Studio, Roskomkino
Also known as
Osobennosti natsionalnoy okhoty, Peculiarities of the National Hunt, Особенности национальной охоты, Az állami vadászat különös vonásai, Besonderheiten der russischen Jagd, Die Besonderheiten der russischen Jagd, Jahipidamine vene moodi, Metsästyksen kansalliset erityispiirteet, Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia, Milliy baliq ovining xususiyatlari, Nacionalinės medžioklės ypatumai, Osobennosti natsionalnoj okhoty v osennij period, Osobliwości narodowego polowania, Speciella omständigheter vid rysk jakt, Svéráz národního lovu, Vene jahi eripära, Vene rahvusliku jahi eripära, Особености на националния лов, Особливості національного полювання, Ұлттық аң аулау ерекшеліктері, Osobennosti nacionalnoy ohoti
Updated 6 May 2025
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