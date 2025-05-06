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Poster of Peculiarities of the National Hunt
8.1
Kinoafisha Films Peculiarities of the National Hunt
8.1

Peculiarities of the National Hunt

, 1995
Osobennosti natsionalnoy okhoty
Russia / Comedy / 18+
Poster of Peculiarities of the National Hunt
8.1

Cast

Ville Haapasalo
Ville Haapasalo
Raivo
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
General
Viktor Bychkov
Viktor Bychkov
Kuzmich
Semyon Strugachyov
Semyon Strugachyov
Lyova Soloveychik
Sergei Kupriianov
Kachalov
Sergey Russkin
Sergey Russkin
Sergei Olegovich
Sergey Gusinskiy
Semyonov
Igor Sergeev
Count
Igor Dobryakov
Nobleman
Yury Makusinsky
Hunter
Director Aleksandr Rogozhkin
Writer Aleksandr Rogozhkin
Composer Vladimir Panchenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1995
World premiere 15 June 1995
Release date
15 June 1995 Russia 16+
16 January 1997 Czechia 12+
8 September 1995 Kazakhstan
8 September 1995 Ukraine
Production Lenfilm Studio, Roskomkino
Also known as
Osobennosti natsionalnoy okhoty, Peculiarities of the National Hunt, Особенности национальной охоты, Az állami vadászat különös vonásai, Besonderheiten der russischen Jagd, Die Besonderheiten der russischen Jagd, Jahipidamine vene moodi, Metsästyksen kansalliset erityispiirteet, Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia, Milliy baliq ovining xususiyatlari, Nacionalinės medžioklės ypatumai, Osobennosti natsionalnoj okhoty v osennij period, Osobliwości narodowego polowania, Speciella omständigheter vid rysk jakt, Svéráz národního lovu, Vene jahi eripära, Vene rahvusliku jahi eripära, Особености на националния лов, Особливості національного полювання, Ұлттық аң аулау ерекшеліктері, Osobennosti nacionalnoy ohoti

Film rating

8.1
Rate 29 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  218 In the Comedy genre  42 In films of Russia  7 In films of 1995  4
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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