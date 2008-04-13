Menu
Poster of Camille
Poster of Camille
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Camille

Camille

Camille 18+
Напомним о выходе в прокат
Camille - trailer in russian
Camille  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2007
World premiere 13 April 2008
Release date
4 June 2009 Russia Парадиз 16+
4 June 2009 Belarus
4 June 2009 Kazakhstan
13 April 2008 USA
4 June 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $631,318
Production A-Mark Entertainment, Camille Productions, Golconda Films
Also known as
Camille, Aionia agapi, Camille - Die Geschichte einer unglaublichen Liebe, Camille - Egy halhatatlan szerelem története, Camille - Um Amor do Outro Mundo, Camille O Poder do Amor, Eine unsterbliche Liebe, Un amor por siempre, Zakochana na zabój, Камілла, Медовый месяц Камиллы, 卡蜜儿
Director
Gregory Mackenzie
Cast
Sienna Miller
Sienna Miller
James Franco
James Franco
David Carradine
David Carradine
Scott Glenn
Scott Glenn
Ed Lauter
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 18 votes
5.9 IMDb
Write review
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Camille - trailer in russian
Camille Trailer in russian
All Top Trailers on Our Channel
Stills
