Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Slums of Beverly Hills
6.7
Kinoafisha Films Slums of Beverly Hills
6.7

Slums of Beverly Hills

, 1988
Slums of Beverly Hills
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Slums of Beverly Hills
6.7

Synopsis

In 1976, a lower-middle-class teenager struggles to cope living with her neurotic family of nomads on the outskirts of Beverly Hills.

Cast

Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Vivian
Alan Arkin
Alan Arkin
Murray
Bryna Weiss
Saleslady
Marisa Tomei
Marisa Tomei
Rita
Charlotte Stewart
Charlotte Stewart
Landlady
Eli Marienthal
Rickey
David Krumholtz
David Krumholtz
Ben
Kevin Corrigan
Eliot
Brendan Burns
Cop in Station
Harris Laskawy
Charlie the Cook
Director Tamara Jenkins
Writer Tamara Jenkins
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1988
World premiere 21 May 1988
Release date
21 May 1988 Russia 16+
9 September 1998 France
11 February 1999 Germany
27 November 1998 Great Britain
21 May 1988 Kazakhstan
14 August 1998 USA
21 May 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $5,502,773
Production Fox Searchlight Pictures, Wildwood Enterprises
Also known as
Slums of Beverly Hills, Colgados en Beverly Hills, Les taudis de Beverly Hills, Beverly Hills csórói, Beverly Hillsin slummit, Cocioabele din Beverly Hills, Fカップの憂うつ, Hauptsache Beverly Hills, L'altra faccia di Beverly Hills, La otra cara de Beverly Hills, Les Déjantés de Beverly Hills, O Outro Lado de Beverly Hills, Slumsy Beverly Hills, Suburbios de Beverly Hills, Ta ahouria tou Beverly Hills, Τα αχούρια του Μπέβερλι Χιλς, Бордеите на Бевърли Хилс, Трущобы Беверли Хиллз, 十五岁趣不趣, 比佛利山小混混, 比佛利山辣妹, Ｆカップの憂うつ

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 23 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Slums of Beverly Hills

The Savages
The Savages Comedy, Drama
2007, USA
7.0
But I'm a Cheerleader
But I'm a Cheerleader Romantic, Comedy, Drama
1999, USA
6.0
Beatriz at Dinner
Beatriz at Dinner Comedy
2017, USA
6.0
Make Your Move
Make Your Move Musical
2013, South Korea / USA
6.0
I Melt with You
I Melt with You Thriller
2011, USA
6.0
Year of the Dog
Year of the Dog Drama, Comedy
2007, USA
6.0
Camille
Camille Romantic, Drama, Adventure, Comedy
2007, Great Britain
6.0
Saved!
Saved! Drama, Comedy
2004, USA
6.0
Pieces of April
Pieces of April Drama, Comedy
2003, USA
7.0
Party Monster
Party Monster Crime, Drama
2003, USA / Netherlands
6.0
Raising Victor Vargas
Raising Victor Vargas Drama
2002, France / USA
6.0
Ghost World
Ghost World Comedy, Drama
2001, USA / Great Britain / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more