Taking Woodstock
Rating
6.6 IMDb Rating: 6.7
Taking Woodstock

Taking Woodstock

Taking Woodstock 18+
Taking Woodstock - trailer
Taking Woodstock  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2009
Online premiere 3 November 2025
World premiere 16 May 2009
Release date
16 May 2009 Russia 16+
27 August 2009 Australia
14 October 2009 Belgium
18 December 2009 Brazil
28 August 2009 Canada
24 July 2010 Croatia
4 September 2009 Denmark
18 September 2009 Estonia
11 September 2009 Finland
23 September 2009 France
3 September 2009 Germany
13 November 2009 Great Britain
15 October 2009 Greece
1 October 2009 Hong Kong
7 January 2010 Hungary
13 November 2009 Ireland
1 October 2009 Israel
9 October 2009 Italy
15 January 2011 Japan
16 May 2009 Kazakhstan
18 September 2009 Latvia
4 February 2010 Lithuania
4 December 2009 Mexico
17 September 2009 Netherlands
11 September 2009 Norway
7 May 2010 Panama
27 November 2009 Poland
17 September 2009 Portugal
30 October 2009 Romania
1 October 2009 Singapore
29 July 2010 South Korea
25 September 2009 Spain
28 August 2009 Sweden
16 October 2009 Switzerland
9 October 2009 Taiwan
16 October 2009 Turkey
28 August 2009 USA
16 May 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $9,975,737
Production Focus Features
Also known as
Taking Woodstock, Destino: Woodstock, Aconteceu em Woodstock, Bienvenido a Woodstock, Etsi pirame to Woodstock, Hôtel Woodstock, Ieņemot Vudstoku, Motel Woodstock, Özgür Woodstock, Souvenirs de Woodstock, Svi na Woodstock, Taking Woodstock - Der Beginn einer Legende, Vudstokas, Woodstock a kertemben, Woodstocki vallutamine, Zažít Woodstock, Zdobyć Woodstock, Έτσι πήραμε το Γούντστοκ, Да приемеш Уудсток, Штурмуя Вудсток, ウッドストックがやってくる, 胡士托風波
Director
Ang Lee
Ang Lee
Cast
Jeffrey Dean Morgan
Jeffrey Dean Morgan
Liev Schreiber
Liev Schreiber
Emile Hirsch
Emile Hirsch
Paul Dano
Paul Dano
Michael Zegen
Michael Zegen
Similar films for Taking Woodstock
Eat Drink Man Woman 7.8
Eat Drink Man Woman (1994)
Billy Lynn's Long Halftime Walk 6.5
Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016)
Stardust 3.9
Stardust (2020)
Woodstock 7.6
Woodstock (2019)
Jimi: All Is by My Side 6.8
Jimi: All Is by My Side (2013)
Lust, Caution 7.2
Lust, Caution (2007)
Driving Lessons 7.3
Driving Lessons (2006)
Ride with the Devil 6.8
Ride with the Devil (1999)
The Ice Storm 7.6
The Ice Storm (1997)
Woodstock 8.1
Woodstock (1970)
Goon 7.1
Goon (2011)
All Nighter 5.6
All Nighter (2017)

Quotes
Sonia Teichberg I walked here from Minsk, in Russia; a thousand miles across Siberia with nothing but cold potatoes in my pockets.
Taking Woodstock - trailer
Taking Woodstock Trailer
Taking Woodstock - репортаж о съемках
Taking Woodstock Репортаж о съемках
