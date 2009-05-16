Country USA

Runtime 1 hour 50 minutes

Production year 2009

Online premiere 3 November 2025

World premiere 16 May 2009

MPAA R

Budget $30,000,000

Worldwide Gross $9,975,737

Production Focus Features

Also known as

Taking Woodstock, Destino: Woodstock, Aconteceu em Woodstock, Bienvenido a Woodstock, Etsi pirame to Woodstock, Hôtel Woodstock, Ieņemot Vudstoku, Motel Woodstock, Özgür Woodstock, Souvenirs de Woodstock, Svi na Woodstock, Taking Woodstock - Der Beginn einer Legende, Vudstokas, Woodstock a kertemben, Woodstocki vallutamine, Zažít Woodstock, Zdobyć Woodstock, Έτσι πήραμε το Γούντστοκ, Да приемеш Уудсток, Штурмуя Вудсток, ウッドストックがやってくる, 胡士托風波