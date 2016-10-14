Menu
Poster of Billy Lynn's Long Halftime Walk
6.5 IMDb Rating: 6.2
Billy Lynn's Long Halftime Walk

Billy Lynn's Long Halftime Walk

Billy Lynn's Long Halftime Walk 18+
Synopsis

19-year-old Billy Lynn is brought home for a victory tour after a harrowing Iraq battle. Through flashbacks the film shows what really happened to his squad - contrasting the realities of war with America's perceptions.
Billy Lynn's Long Halftime Walk  trailer
Country USA / Great Britain / China
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2016
Online premiere 24 January 2017
World premiere 14 October 2016
Release date
14 October 2016 Russia WDSSPR 16+
19 January 2017 Brazil
1 February 2017 France
2 February 2017 Germany
10 February 2017 Great Britain
10 November 2016 Hong Kong
10 November 2016 India
2 February 2017 Italy
14 October 2016 Kazakhstan
31 May 2017 Netherlands
27 January 2017 Spain
11 November 2016 Taiwan
11 November 2016 USA
14 October 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $30,930,984
Production Bona Film Group, Dune Films, Film4
Also known as
Billy Lynn's Long Halftime Walk, Billy Lynn, A Longa Caminhada de Billy Lynn, Bili Lin - heroj, Billy Lynn hosszú, félidei sétája, Billy Lynn và Cuộc Chiến Nửa Đời Người, Billy Lynn: A Longa Caminhada, Billy Lynn: Un giorno da eroe, Billy Lynn'in Uzun Yürüyüşü, Billy Lynns hjemkomst, Die irre Heldentour des Billy Lynn, Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn, Ilgas Bilio Lino pasivaikščiojimas, Lungul drum al lui Billy Lynn, Najdłuższy marsz Billy'ego Lynna, Un jour dans la vie de Billy Lynn, Μια απίθανη διαδρομή στη ζωή του Billy Lynn, Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча, Дългият път на Били Лин, बिली लिन का लंबा मध्यांतर टहल लो, बिली लीनस लॉन्ग हाफटाइम वाक, ビリー・リンの永遠の一日, 比利・林恩的中場戰事, 比利·林恩的中场战事
Director
Ang Lee
Ang Lee
Cast
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Vin Diesel
Vin Diesel
Garrett Hedlund
Garrett Hedlund
Steve Martin
Steve Martin
Chris Tucker
Chris Tucker
Cast and Crew
Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
