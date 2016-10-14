19-year-old Billy Lynn is brought home for a victory tour after a harrowing Iraq battle. Through flashbacks the film shows what really happened to his squad - contrasting the realities of war with America's perceptions.
Billy Lynn's Long Halftime Walk, Billy Lynn, A Longa Caminhada de Billy Lynn, Bili Lin - heroj, Billy Lynn hosszú, félidei sétája, Billy Lynn và Cuộc Chiến Nửa Đời Người, Billy Lynn: A Longa Caminhada, Billy Lynn: Un giorno da eroe, Billy Lynn'in Uzun Yürüyüşü, Billy Lynns hjemkomst, Die irre Heldentour des Billy Lynn, Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn, Ilgas Bilio Lino pasivaikščiojimas, Lungul drum al lui Billy Lynn, Najdłuższy marsz Billy'ego Lynna, Un jour dans la vie de Billy Lynn, Μια απίθανη διαδρομή στη ζωή του Billy Lynn, Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча, Дългият път на Били Лин, बिली लिन का लंबा मध्यांतर टहल लो, बिली लीनस लॉन्ग हाफटाइम वाक, ビリー・リンの永遠の一日, 比利・林恩的中場戰事, 比利·林恩的中场战事