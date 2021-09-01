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Poster of Wife vs. Secretary
7.1
Kinoafisha Films Wife vs. Secretary
7.1

Wife vs. Secretary

, 1936
Wife vs. Secretary
USA / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Poster of Wife vs. Secretary
7.1

Synopsis

The wife of a publishing executive mistakenly believes that her husband's relationship with his attractive secretary is more than professional.

Cast

Clark Gable
Clark Gable
Van Stanhope
Gene Harlow
Helen (Whitey) Wilson
Myrna Loy
Linda Stanhope
May Robson
Mimi Stanhope
George Barbier
J.D. Underwood
James Stewart
James Stewart
Dave
Hobart Cavanaugh
Joe
Tom Dugan
Finney
Gilbert Emery
Simpson
Marjorie Gateson
Eve Merritt
Director Clarence Brown
Writer Norman Krasna, John Lee Mahin, Faith Baldwin, Alice Duer Miller
Composer Herbert Stothart, Edward Ward
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1936
World premiere 28 February 1936
Release date
28 February 1936 USA
Budget $519,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Wife vs. Secretary, Entre esposa y secretaria, Seine Sekretärin, A Secretária do Meu Marido, Chefens frue og den anden, Ciúmes, Eifersucht, Feleségek titkárnők ellen, Féltékenység, Gelosia, Hans fru och hans sekreterare, Hustru kontra sekretær, Sa femme et sa dactylo, Sa femme et sa secrétaire, Sotie contra secretara, Supruga protiv tajnice, Tsuma to onna hisho, Vaimo ja sihteeri, Vrouw of secretaresse?, Wife Versus Secretary, Žena ili sekretarica, Żona czy sekretarka, Σύζυγος εναντίον δακτυλογράφου, Жена против секретарши, 妻と女秘書

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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