Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cold Summer of 1953
8.1
Kinoafisha Films Cold Summer of 1953
8.1

Cold Summer of 1953

, 1987
Kholodnoe leto pyatdesyat tretego
USSR / Drama, Action / 18+
Poster of Cold Summer of 1953
8.1

Cast

Valeriy Priyomykhov
Sergey Basargin, 'Luzga'
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Nikolay Starobogatov, 'Kopalych'
Viktor Stepanov
Viktor Stepanov
Mankov
Nina Usatova
Nina Usatova
Lida Matveyevna - maty Shury
Zoya Buryak
Zoya Buryak
Shura
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Ivan Zotov
Vladimir Kashpur
Vladimir Kashpur
Fadeyich
Sergey Vlasov
Vitek - bandit
Vladimir Golovin
'Baron'
Andrey Dudarenko
Andrey Dudarenko
Mikhalych - bandit
Director Aleksandr Proshkin
Writer Edgar Dubrovsky
Composer Vladimir Martynov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1987
World premiere 6 January 1988
Release date
3 December 1988 Russia 16+
6 January 1988 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Kholodnoe leto pyatdesyat tretego, The Cold Summer of 1953, El frío verano del 53, Der kalte Sommer des Jahres 53, '53 hideg nyara, １９５３年の冷たい夏, Chladne leto roku 1953, Chłodne lato '53, Den kalla sommaren -53, Den kalla sommaren 1953, Den kolde sommer '53, Kalter Sommer '53, Kylmä kesä 1953, O Verão Frio de 1953, Šalta 53-ųjų vasara, Vara rece din 1953, Студеното лято на петдесет и трета, Холодне літо п'ятдесят третього, Холодное лето пятьдесят третьего, Холодное лето пятьдесят третьего..., Холодное лето пятьдесят третьего…

Film rating

8.1
Rate 15 votes
7.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Cold Summer of 1953

In August of 1944
In August of 1944 Crime, War, Action, Drama, Thriller
2001, Russia / Belarus
8.0
You Are My Only Love
You Are My Only Love Drama
1993, Russia
7.0
Komediya strogogo rezhima
Komediya strogogo rezhima Comedy
1992, Russia
7.0
His Nickname Is Beast
His Nickname Is Beast Action, Crime
1991, USSR
5.0
Kiks
Kiks Adventure, Drama
1991, USSR
7.0
Heart of a Dog
Heart of a Dog Drama, Sci-Fi, Comedy
1988, USSR
8.0
Tomorrow Was the War
Tomorrow Was the War Drama, War
1987, USSR
7.0
Courier
Courier Romantic, Drama
1986, USSR
7.0
Trees Grow on the Stones Too
Trees Grow on the Stones Too Adventure, Drama
1985, USSR / Norway
6.0
A Cruel Romance
A Cruel Romance Drama
1984, USSR
7.0
White Dew
White Dew Comedy
1983, USSR
7.0
Boys
Boys Romantic, Family
1983, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more