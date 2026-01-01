Kholodnoe leto pyatdesyat tretego, The Cold Summer of 1953, El frío verano del 53, Der kalte Sommer des Jahres 53, '53 hideg nyara, １９５３年の冷たい夏, Chladne leto roku 1953, Chłodne lato '53, Den kalla sommaren -53, Den kalla sommaren 1953, Den kolde sommer '53, Kalter Sommer '53, Kylmä kesä 1953, O Verão Frio de 1953, Šalta 53-ųjų vasara, Vara rece din 1953, Студеното лято на петдесет и трета, Холодне літо п'ятдесят третього, Холодное лето пятьдесят третьего, Холодное лето пятьдесят третьего..., Холодное лето пятьдесят третьего…
Film rating
8.1
Rate15 votes
7.8IMDb
Stills
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