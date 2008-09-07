ProductionSidney Kimmel Entertainment, Temple Hill Entertainment, Echo Films
Also known as
Management, Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, 10日間で彼女の心をうばう方法, A lekoptathatatlan, aşk Yönetimi, Como Gerir o Amor, Dura de ligar, Hotelowa miłość, I to se zove ljubav, Love Manager, Management - Tunteet haltuun, Management - Un amore in fuga, Management (La novia de mis sueños), O Amor Pede Passagem, Quản Lý Người Yêu, Tudi to je ljubezen, Vadybininkai, Любовний менеджмент, Любовный менеджмент, Помощник - управителят, 追愛自由行, 追爱自由行, 爱是经营