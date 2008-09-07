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Poster of Management
6.9
Management - Trailer
Kinoafisha Films Management
6.9

Management

, 2008
Management
USA / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Management
6.9
Management - Trailer
Management  Trailer

Cast

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Sue
Steve Zahn
Steve Zahn
Mike
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Jango
Fred Ward
Jerry
Margo Martindale
Margo Martindale
Trish
James Hiroyuki Liao
Al
Katie O'Grady
Corporate Bliss Receptionist
Yolanda Suarez
Marissa
Kevin Heffernan
Jed
Don Burns
Businessman
Director Stephen Belber
Writer Stephen Belber
Composer Mychael Danna, Rob Simonsen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2008
World premiere 7 September 2008
Release date
7 September 2008 Russia Парадиз 16+
26 January 2010 Denmark
21 February 2012 France
8 February 2009 Germany
15 May 2009 Great Britain
3 November 2009 Hungary
7 September 2008 Kazakhstan
22 July 2010 Portugal
31 December 2009 South Korea
15 May 2009 USA
7 September 2008 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $2,566,648
Production Sidney Kimmel Entertainment, Temple Hill Entertainment, Echo Films
Also known as
Management, Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, 10日間で彼女の心をうばう方法, A lekoptathatatlan, aşk Yönetimi, Como Gerir o Amor, Dura de ligar, Hotelowa miłość, I to se zove ljubav, Love Manager, Management - Tunteet haltuun, Management - Un amore in fuga, Management (La novia de mis sueños), O Amor Pede Passagem, Quản Lý Người Yêu, Tudi to je ljubezen, Vadybininkai, Любовний менеджмент, Любовный менеджмент, Помощник - управителят, 追愛自由行, 追爱自由行, 爱是经营

Film rating

6.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Management - Trailer
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